Минобороны Украины показало кадры с главкомом ВСУ Залужным

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НАТО. Москва. stock, Валерий Залужный, stock
Валерий Залужный посетил военные штабы в горячих точках фронта, заявили в Минобороны Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны Украины опубликовало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По данным ведомства, главнокомандующий посетил «горячие точки фронта».

«Валерий Залужный посетил горячие точки фронта, где встретился с командирами ВСУ», — сообщает Минобороны Украины. На видео заметно, как Залужный прибывает в различные штабы и обсуждает положение на фронте.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что главнокомандующий ВСУ Залужный находится за границей. До этого момента сообщалось о ранении Залужного в результате ударов российской армии.

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Министерство обороны Украины опубликовало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По данным ведомства, главнокомандующий посетил «горячие точки фронта». «Валерий Залужный посетил горячие точки фронта, где встретился с командирами ВСУ», — сообщает Минобороны Украины. На видео заметно, как Залужный прибывает в различные штабы и обсуждает положение на фронте. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что главнокомандующий ВСУ Залужный находится за границей. До этого момента сообщалось о ранении Залужного в результате ударов российской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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