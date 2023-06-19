Минобороны Украины показало кадры с главкомом ВСУ Залужным

19 июня 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный посетил военные штабы в горячих точках фронта, заявили в Минобороны Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны Украины опубликовало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По данным ведомства, главнокомандующий посетил «горячие точки фронта». «Валерий Залужный посетил горячие точки фронта, где встретился с командирами ВСУ», — сообщает Минобороны Украины. На видео заметно, как Залужный прибывает в различные штабы и обсуждает положение на фронте. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что главнокомандующий ВСУ Залужный находится за границей. До этого момента сообщалось о ранении Залужного в результате ударов российской армии.

Министерство обороны Украины опубликовало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По данным ведомства, главнокомандующий посетил «горячие точки фронта». «Валерий Залужный посетил горячие точки фронта, где встретился с командирами ВСУ», — сообщает Минобороны Украины. На видео заметно, как Залужный прибывает в различные штабы и обсуждает положение на фронте. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что главнокомандующий ВСУ Залужный находится за границей. До этого момента сообщалось о ранении Залужного в результате ударов российской армии.