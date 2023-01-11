Политолог Марков: Зеленский хочет снять главкома ВСУ Залужного из-за ревности

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Зеленскому не нравится популярность Залужного, заявил Сергей Марков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский хочет снять с должности главнокомандующего Вооруженным силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного из-за его высокой популярности. Об этом заявил Сергей Марков.

«Не исключено, что это происходит в рамках попытки Зеленского снять Залужного. Дело в том, что Зеленский очень ревнует к Залужному, популярность которого уже выше, чем у него», — заявил эксперт. Его слова приводит Пятый канал.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Залужному стоит отдохнуть. Свои слова Песков озвучил на заявление главнокомандующего Вооруженным силами Украины о том, что Москва якобы готовится к нападению на Украину совместно с республикой Беларусь.

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет снять с должности главнокомандующего Вооруженным силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного из-за его высокой популярности. Об этом заявил Сергей Марков. «Не исключено, что это происходит в рамках попытки Зеленского снять Залужного. Дело в том, что Зеленский очень ревнует к Залужному, популярность которого уже выше, чем у него», — заявил эксперт. Его слова приводит Пятый канал. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Залужному стоит отдохнуть. Свои слова Песков озвучил на заявление главнокомандующего Вооруженным силами Украины о том, что Москва якобы готовится к нападению на Украину совместно с республикой Беларусь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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