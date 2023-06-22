22 июня 2023

Кравцов: школьники проявили интерес к изучению оружия на уроках ОБЖ

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Фестиваль Билет в будущее. Екатеринбург , кравцов сергей
Кравцов рассказал о желание школьников познать секреты оружия Фото:

Российские школьники на уроках основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) хотели бы изучать тонкости в работе с оружием. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Как я уже сказал, в курсе основы безопасности жизнедеятельности уже предусмотрено изучение работы с оружием для желающих… Кстати, ребятам многим это интересно. Я сам, в детстве, помню ходил в ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту — прим. URA.RU)», — сказал Кравцов в разговоре с РИА Новости.

Ранее Кравцов говорил, что учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах России с первого сентября. Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева также анонсировала курсы начальной военной подготовки (НВП) в свердловских школах, которые начнутся с нового учебного года. По ее словам, они будут введены в рамках преподавания предмета ОБЖ.

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Российские школьники на уроках основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) хотели бы изучать тонкости в работе с оружием. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. «Как я уже сказал, в курсе основы безопасности жизнедеятельности уже предусмотрено изучение работы с оружием для желающих… Кстати, ребятам многим это интересно. Я сам, в детстве, помню ходил в ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту — прим. URA.RU)», — сказал Кравцов в разговоре с РИА Новости. Ранее Кравцов говорил, что учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах России с первого сентября. Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева также анонсировала курсы начальной военной подготовки (НВП) в свердловских школах, которые начнутся с нового учебного года. По ее словам, они будут введены в рамках преподавания предмета ОБЖ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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