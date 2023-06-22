Челябинск вошел в топ-20 по зарплатному рейтингу в УрФО

HeadHunter: Челябинск занял 19 место в зарплатном рейтинге Урала

23 июня 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

За год средняя предлагаемая зарплата в Челябинске выросла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинск вошел в топ-20 рейтинга зарплат городов УрФО. Как пояснили в пресс-службе сервиса HeadHunter, средняя зарплата здесь составила 68,9 тысячи рублей. «Челябинск оказался на девятнадцатом месте. Средняя предлагаемая в вакансиях зарплата в городе составила 68,9 тысячи рублей. Это на 7,4 тысячи больше, чем год назад», — отметили в HeadHunter. В первом полугодии в Челябинске здесь было представлено 78 тысяч вакансий. Данное количество обеспечило городу долю в 16% от общего количества вакансий в УрФО. Из 40 городов, попавших в рейтинг, 11 населенных пунктов находятся в Челябинской области. При этом количество вакансий в Миассе почти в два раза выше, чем в Златоусте (доля от общего числа на Урале 1,2% против 0,7%). Доля Магнитогорска составила 2,6%. Меньше всего доля у Коркино, где показатель составил 0,2%. Самая низкая зарплата при этом в Южноуральске. Там ее средний уровень составил 52,428 тысячи рублей. Лидерами рейтинга стали города ЯНАО: Новый Уренгой, Губкинский и Салехард. Средняя зарплата в Уренгое составила 117,5 тысячи рублей при доле доступных вакансий в 1,6%. В двух других городах рабочих мест и того меньше: 0,2 и 0,3% соответственно.

Челябинск вошел в топ-20 рейтинга зарплат городов УрФО. Как пояснили в пресс-службе сервиса HeadHunter, средняя зарплата здесь составила 68,9 тысячи рублей. «Челябинск оказался на девятнадцатом месте. Средняя предлагаемая в вакансиях зарплата в городе составила 68,9 тысячи рублей. Это на 7,4 тысячи больше, чем год назад», — отметили в HeadHunter. В первом полугодии в Челябинске здесь было представлено 78 тысяч вакансий. Данное количество обеспечило городу долю в 16% от общего количества вакансий в УрФО. Из 40 городов, попавших в рейтинг, 11 населенных пунктов находятся в Челябинской области. При этом количество вакансий в Миассе почти в два раза выше, чем в Златоусте (доля от общего числа на Урале 1,2% против 0,7%). Доля Магнитогорска составила 2,6%. Меньше всего доля у Коркино, где показатель составил 0,2%. Самая низкая зарплата при этом в Южноуральске. Там ее средний уровень составил 52,428 тысячи рублей. Лидерами рейтинга стали города ЯНАО: Новый Уренгой, Губкинский и Салехард. Средняя зарплата в Уренгое составила 117,5 тысячи рублей при доле доступных вакансий в 1,6%. В двух других городах рабочих мест и того меньше: 0,2 и 0,3% соответственно.