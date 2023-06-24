Что происходит в центре Москвы во время усиления мер безопасности. Фоторепортаж

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Усиление мер безопасности. Москва, кремль, красная площадь, перекрытие движения
В Москве пока все спокойно Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Ночью 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пошел в вооруженный мятеж против Минобороны. В нескольких городах России был введен план «Крепость».

В столице России были усилены меры безопасности. В Кремле работает президент России Владимир Путин, он оперативно получает всю информацию и ходе мятежа. URA.RU приводит актуальную к этому времени фотоподборку кадров из Москвы.

Усиление мер безопасности. Москва
На Красной площади все спокойно. Жители столицы гуляют среди ограждений полиции
Фото:
Усиление мер безопасности. Москва
В Москве дежурит Росгвардия. В городе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны оперативно следит за ситуацией.
Фото:
Усиление мер безопасности. Москва
Жители столицы заметили машины полиции. Идет подготовка.
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Кадры Белого Дома в Москве 24 июня
На данный момент у Белого дома не дежурят машины БТР. Жители столицы свободно гуляют по улицам
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Ночью 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пошел в вооруженный мятеж против Минобороны. В нескольких городах России был введен план «Крепость». В столице России были усилены меры безопасности. В Кремле работает президент России Владимир Путин, он оперативно получает всю информацию и ходе мятежа. URA.RU приводит актуальную к этому времени фотоподборку кадров из Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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