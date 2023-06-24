В Москве пока все спокойно
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Ночью 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пошел в вооруженный мятеж против Минобороны. В нескольких городах России был введен план «Крепость».
В столице России были усилены меры безопасности. В Кремле работает президент России Владимир Путин, он оперативно получает всю информацию и ходе мятежа. URA.RU приводит актуальную к этому времени фотоподборку кадров из Москвы.
На Красной площади все спокойно. Жители столицы гуляют среди ограждений полиции
В Москве дежурит Росгвардия. В городе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны оперативно следит за ситуацией.
Жители столицы заметили машины полиции. Идет подготовка.
На данный момент у Белого дома не дежурят машины БТР. Жители столицы свободно гуляют по улицам
О подробностях мятежа Пригожина в круглосуточном режиме читайте в телеграм-канале URA.RU. Подписывайтесь.