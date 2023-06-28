Мэрия Челябинска утвердила проект нового арт-сквера на набережной реки Миасс. Скрин

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Новая набережная реки Миасс. Челябинск, скамейка, лавочка, река миасс, набережная реки миасс
Новый арт-сквер появится на месте пустыря в центре города Фото:

Мэрия утвердила проект нового арт-сквера на набережной реки Миасс в Челябинске. Набережную планируется продлить, благоустроив пустырь, продолжающийся до пересечения с улицей Свободы. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории арт-сквера по улице Свободы в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится на сайте.

Ранее комплексно благоустроить пустырь рядом с арт-сквером поручила глава города Наталья Котова. В новом сквере возведут роллердром, который зимой будет использоваться как каток. Площадь проектируемой территории составляет 8 тысяч 322 квадратных метра. Работы по благоустройству данной территории планируют завершить до конца 2024 года.

Проектируемая площадь застройки составляет 8 тысяч 322 квадратных метра
Проектируемая площадь застройки составляет 8 тысяч 322 квадратных метра

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Мэрия утвердила проект нового арт-сквера на набережной реки Миасс в Челябинске. Набережную планируется продлить, благоустроив пустырь, продолжающийся до пересечения с улицей Свободы. Информация об этом размещена на сайте мэрии. «Утвердить документацию по планировке территории арт-сквера по улице Свободы в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится на сайте. Ранее комплексно благоустроить пустырь рядом с арт-сквером поручила глава города Наталья Котова. В новом сквере возведут роллердром, который зимой будет использоваться как каток. Площадь проектируемой территории составляет 8 тысяч 322 квадратных метра. Работы по благоустройству данной территории планируют завершить до конца 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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