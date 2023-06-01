Челябинцы одобрили проект нового Арт-сквера. Скрин

Работы по благоустройству Арт-сквера планируют завершить до конца 2023-начала 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска одобрили проект нового Арт-сквера на набережной реки Миасс. Теперь благоустройство территории будет продолжено на ныне существующем пустыре вплоть до пересечения с улицей Свободы Участники публичных слушаний, которые состоялись в Доме архитектора 1 июня, благоустройство поддержали, передает корреспондент URA.RU.

«Рядом с Арт-сквером до пересечения с улицей Свободы остался большой неблагоустроенный участок, и глава Челябинска Наталья Петровна поручила комплексно благоустроить эту территорию. Сквер будет предполагать, помимо понятных летних сценариев использования, роллердром, а зимний сценарий использования будет содержать в себе каток», — сообщил главный архитектор города Павел Крутолапов.

В результате слушаний никаких возражений озвучено не было. По словам Крутолапова, работы по благоустройству планируют завершить до конца 2023 года-начала 2024.

Ранее в Челябинске было решено продлить существующую набережную реки Миасс и «Арт-сквер» до улицы Свободы. В процессе реконструкции планируется благоустроить ныне существующий пустырь.