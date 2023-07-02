Двое из пяти погибших в ДТП на 44-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов ехали в Североуральск за новым автомобилем. Об этом рассказали знакомые водителя Hyundai Solaris — 23-летнего таксиста из Таджикистана Худратулло Оева.
«Худратулло вез молодую пару друзей в Североуральск, где они планировали купить автомобиль, — пишет Е1.ru. — В дорогу отправились в десять часов вечера и взяли с собой еще одного приятеля — Сухроба. Всех погибших уже опознали близкие».
Про Худраттуло известно, что он жил в Екатеринбурге несколько лет, имеет диплом зубного техника в медколледже. В ближайшее время у него должна была пройти свадьба.
Как писало URA.RU, страшная авария произошла накануне вечером. Внедорожник Mitsubishi Outlander (его водитель так же скончался на месте) выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. Одной из причин ДТП могли стать «недостатки улично-дорожной сети».
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