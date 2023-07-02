02 июля 2023

Погибшие в жутком ДТП под Нижним Тагилом ехали за новой машиной. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и МЧС работали на месте аварии всю ночь
Полиция и МЧС работали на месте аварии всю ночь

Двое из пяти погибших в ДТП на 44-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов ехали в Североуральск за новым автомобилем. Об этом рассказали знакомые водителя Hyundai Solaris — 23-летнего таксиста из Таджикистана Худратулло Оева.

«Худратулло вез молодую пару друзей в Североуральск, где они планировали купить автомобиль, — пишет Е1.ru. — В дорогу отправились в десять часов вечера и взяли с собой еще одного приятеля — Сухроба. Всех погибших уже опознали близкие».

Про Худраттуло известно, что он жил в Екатеринбурге несколько лет, имеет диплом зубного техника в медколледже. В ближайшее время у него должна была пройти свадьба.

Как писало URA.RU, страшная авария произошла накануне вечером. Внедорожник Mitsubishi Outlander (его водитель так же скончался на месте) выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. Одной из причин ДТП могли стать «недостатки улично-дорожной сети».

Худратулло Оеву было 23 года
Худратулло Оеву было 23 года
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Двое из пяти погибших в ДТП на 44-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов ехали в Североуральск за новым автомобилем. Об этом рассказали знакомые водителя Hyundai Solaris — 23-летнего таксиста из Таджикистана Худратулло Оева. «Худратулло вез молодую пару друзей в Североуральск, где они планировали купить автомобиль, — пишет Е1.ru. — В дорогу отправились в десять часов вечера и взяли с собой еще одного приятеля — Сухроба. Всех погибших уже опознали близкие». Про Худраттуло известно, что он жил в Екатеринбурге несколько лет, имеет диплом зубного техника в медколледже. В ближайшее время у него должна была пройти свадьба. Как писало URA.RU, страшная авария произошла накануне вечером. Внедорожник Mitsubishi Outlander (его водитель так же скончался на месте) выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. Одной из причин ДТП могли стать «недостатки улично-дорожной сети».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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