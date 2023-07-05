В Челябинске управляющая компания ответила на требование жителей убрать крыс

05 июля 2023 в 23:06 Размер текста - 17 +

Стаю грызунов жители заметили на помойке Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Челябинске управляющая компания Товарищество собственников жилья (ТСН) «Набережная-1» не осуществляет борьбу с крысами на контейнерной площадке, а только в подвале дома. Об этом сообщила URA.RU председатель правления ТСН после жалоб жителей на обилие грызунов. «ТСН „Набережная-1“ закреплено за данной контейнерной площадкой, а контейнерная площадка № 84 по сбору бытовых отходов принадлежит и обслуживается ЦКС Челябинска. На данной площадке нашим домом используется один контейнер в сутки. Борьба с крысами проводится два раза в месяц исключительно в подвалах дома № 1 по улице Набережная», — пояснила URA.RU председатель правления ТСН Наталья Багина. Багина добавила, что за данной площадкой закреплены все близлежащие дома, а именно: дома № 149А, 149Б, 147 по проспекту Победы, дома № 1,2 по улице Набережная. Кроме того, мусор на эту площадку складируют «Челябинвестбанк», магазины «Электросток», «Вест» и продуктовый магазин в подвале дома №2 по улице Набережная. Ранее стало известно, что жителей Челябинска напугала стая крыс на контейнерной площадке напротив дома №1 по улице Набережной. Горожане отправили URA.RU видео, на котором насчитали около десятка особей.

В Челябинске управляющая компания Товарищество собственников жилья (ТСН) «Набережная-1» не осуществляет борьбу с крысами на контейнерной площадке, а только в подвале дома. Об этом сообщила URA.RU председатель правления ТСН после жалоб жителей на обилие грызунов. «ТСН „Набережная-1“ закреплено за данной контейнерной площадкой, а контейнерная площадка № 84 по сбору бытовых отходов принадлежит и обслуживается ЦКС Челябинска. На данной площадке нашим домом используется один контейнер в сутки. Борьба с крысами проводится два раза в месяц исключительно в подвалах дома № 1 по улице Набережная», — пояснила URA.RU председатель правления ТСН Наталья Багина. Багина добавила, что за данной площадкой закреплены все близлежащие дома, а именно: дома № 149А, 149Б, 147 по проспекту Победы, дома № 1,2 по улице Набережная. Кроме того, мусор на эту площадку складируют «Челябинвестбанк», магазины «Электросток», «Вест» и продуктовый магазин в подвале дома №2 по улице Набережная. Ранее стало известно, что жителей Челябинска напугала стая крыс на контейнерной площадке напротив дома №1 по улице Набережной. Горожане отправили URA.RU видео, на котором насчитали около десятка особей.