На сотрудников свердловского детдома, обвиненных в издевательствах, завели уголовное дело

10 июля 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Региональный СК проводит проверку, чтобы разобраться в резонансной истории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (СРЦН), который находится в поселке Заводоуспенское (Свердловская область), завели уголовное дело по статье халатность. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «В связи с вашим запросом сообщаю, что следственным управлением СК России по Свердловской области по сообщению о нарушениях прав воспитанников социально-реабилитационного центра в Тугулымском районе возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования выполняются необходимые процессуальные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что директор тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая заявила, что сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН) издеваются над детьми. По словам руководителя фонда, есть случаи избиения, а также использования ненормативной лексики в адрес воспитанников. От безысходности девушка попросила председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина организовать проверку.

На социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (СРЦН), который находится в поселке Заводоуспенское (Свердловская область), завели уголовное дело по статье халатность. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «В связи с вашим запросом сообщаю, что следственным управлением СК России по Свердловской области по сообщению о нарушениях прав воспитанников социально-реабилитационного центра в Тугулымском районе возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования выполняются необходимые процессуальные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что директор тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая заявила, что сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН) издеваются над детьми. По словам руководителя фонда, есть случаи избиения, а также использования ненормативной лексики в адрес воспитанников. От безысходности девушка попросила председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина организовать проверку.