На сотрудников свердловского детдома, обвиненных в издевательствах, завели уголовное дело

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Чернятьев Денис. Генерал СК РФ по челябинской области. Челябинск, генерал, погон, генерал-майор юстиции
Региональный СК проводит проверку, чтобы разобраться в резонансной истории Фото:

На социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (СРЦН), который находится в поселке Заводоуспенское (Свердловская область), завели уголовное дело по статье халатность. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«В связи с вашим запросом сообщаю, что следственным управлением СК России по Свердловской области по сообщению о нарушениях прав воспитанников социально-реабилитационного центра в Тугулымском районе возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования выполняются необходимые процессуальные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о том, что директор тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая заявила, что сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН) издеваются над детьми. По словам руководителя фонда, есть случаи избиения, а также использования ненормативной лексики в адрес воспитанников. От безысходности девушка попросила председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина организовать проверку.

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На социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (СРЦН), который находится в поселке Заводоуспенское (Свердловская область), завели уголовное дело по статье халатность. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «В связи с вашим запросом сообщаю, что следственным управлением СК России по Свердловской области по сообщению о нарушениях прав воспитанников социально-реабилитационного центра в Тугулымском районе возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования выполняются необходимые процессуальные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что директор тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая заявила, что сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН) издеваются над детьми. По словам руководителя фонда, есть случаи избиения, а также использования ненормативной лексики в адрес воспитанников. От безысходности девушка попросила председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина организовать проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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