Россия и Белоруссия будут совместно учить военных

Лукашенко подписал закон о создании с Россией боевых центров

17 июля 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

Россия и Белоруссия создадут центры для обучения военных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Россия и Белоруссия создадут учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Такой закон подписал президент республики Александр Лукашенко. «Соглашение регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров», — передает издание «Белта» текст документа. Его подписал Александр Лукашенко. Россия и Белоруссия неоднократно проводила совместные учения. Например, они прошли 31 января.

Россия и Белоруссия создадут учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Такой закон подписал президент республики Александр Лукашенко. «Соглашение регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров», — передает издание «Белта» текст документа. Его подписал Александр Лукашенко. Россия и Белоруссия неоднократно проводила совместные учения. Например, они прошли 31 января.