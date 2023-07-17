Россия и Белоруссия будут совместно учить военных

Россия и Белоруссия создадут центры для обучения военных
Россия и Белоруссия создадут учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Такой закон подписал президент республики Александр Лукашенко.
«Соглашение регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров», — передает издание «Белта» текст документа. Его подписал Александр Лукашенко.
Россия и Белоруссия неоднократно проводила совместные учения. Например, они прошли 31 января.
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