Россия и Белоруссия будут совместно учить военных

Лукашенко подписал закон о создании с Россией боевых центров
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Россия и Белоруссия создадут центры для обучения военных Фото:

Россия и Белоруссия создадут учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Такой закон подписал президент республики Александр Лукашенко.

«Соглашение регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров», — передает издание «Белта» текст документа. Его подписал Александр Лукашенко.

Россия и Белоруссия неоднократно проводила совместные учения. Например, они прошли 31 января.

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Россия и Белоруссия создадут учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Такой закон подписал президент республики Александр Лукашенко. «Соглашение регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров», — передает издание «Белта» текст документа. Его подписал Александр Лукашенко. Россия и Белоруссия неоднократно проводила совместные учения. Например, они прошли 31 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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