«РВ» объяснил природу огненного столба над Севастополем

«РВ»: столб огня над Севастополем был пуском ракет по целям в Одессе

19 июля 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

Украинские СМИ разоблачили в распространении фейков про пожар в Севастополе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские СМИ публикуют кадры с пуском ракет по целям в Одессе, а представляют их как якобы горящий склад боеприпасов в Севастополе из-за которого и образовался столб из огня. Об этом сообщают российские военкоры. «„Взрыв“ и столб огня в Севастополе из укроСМИ — это пуски ракет по целям в Одессе. <…> Кадры публикуют крупнейшие вражеские ресурсы, под фото они пишут чушь, что уничтожен склад БК», — предупреждает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что под Одессой прогремели мощнейшие взрывы в результате ударов по портовой инфраструктуре. На Украине работают фабрики фейков, сообщает телеканал 360. Пропагандисты пытаются очернить Россию, но их быстро разоблачают, отмечается в материале.

Украинские СМИ публикуют кадры с пуском ракет по целям в Одессе, а представляют их как якобы горящий склад боеприпасов в Севастополе из-за которого и образовался столб из огня. Об этом сообщают российские военкоры. «„Взрыв“ и столб огня в Севастополе из укроСМИ — это пуски ракет по целям в Одессе. <…> Кадры публикуют крупнейшие вражеские ресурсы, под фото они пишут чушь, что уничтожен склад БК», — предупреждает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что под Одессой прогремели мощнейшие взрывы в результате ударов по портовой инфраструктуре. На Украине работают фабрики фейков, сообщает телеканал 360. Пропагандисты пытаются очернить Россию, но их быстро разоблачают, отмечается в материале.