«РВ» объяснил природу огненного столба над Севастополем

Украинские СМИ публикуют кадры с пуском ракет по целям в Одессе, а представляют их как якобы горящий склад боеприпасов в Севастополе из-за которого и образовался столб из огня. Об этом сообщают российские военкоры.
«„Взрыв“ и столб огня в Севастополе из укроСМИ — это пуски ракет по целям в Одессе. <…> Кадры публикуют крупнейшие вражеские ресурсы, под фото они пишут чушь, что уничтожен склад БК», — предупреждает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что под Одессой прогремели мощнейшие взрывы в результате ударов по портовой инфраструктуре. На Украине работают фабрики фейков, сообщает телеканал 360. Пропагандисты пытаются очернить Россию, но их быстро разоблачают, отмечается в материале.
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