18 июля 2023

«РВ» объяснил природу огненного столба над Севастополем

«РВ»: столб огня над Севастополем был пуском ракет по целям в Одессе
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, дым, пожар, гарь, огонь, лесной пожар, населенный пункт, пламя, ландшафтный пожар
Украинские СМИ разоблачили в распространении фейков про пожар в Севастополе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские СМИ публикуют кадры с пуском ракет по целям в Одессе, а представляют их как якобы горящий склад боеприпасов в Севастополе из-за которого и образовался столб из огня. Об этом сообщают российские военкоры.

«„Взрыв“ и столб огня в Севастополе из укроСМИ — это пуски ракет по целям в Одессе. <…> Кадры публикуют крупнейшие вражеские ресурсы, под фото они пишут чушь, что уничтожен склад БК», — предупреждает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что под Одессой прогремели мощнейшие взрывы в результате ударов по портовой инфраструктуре. На Украине работают фабрики фейков, сообщает телеканал 360. Пропагандисты пытаются очернить Россию, но их быстро разоблачают, отмечается в материале.

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Украинские СМИ публикуют кадры с пуском ракет по целям в Одессе, а представляют их как якобы горящий склад боеприпасов в Севастополе из-за которого и образовался столб из огня. Об этом сообщают российские военкоры. «„Взрыв“ и столб огня в Севастополе из укроСМИ — это пуски ракет по целям в Одессе. <…> Кадры публикуют крупнейшие вражеские ресурсы, под фото они пишут чушь, что уничтожен склад БК», — предупреждает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что под Одессой прогремели мощнейшие взрывы в результате ударов по портовой инфраструктуре. На Украине работают фабрики фейков, сообщает телеканал 360. Пропагандисты пытаются очернить Россию, но их быстро разоблачают, отмечается в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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