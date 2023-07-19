В Польше задержали 15 человек, подозреваемых в работе на Россию

19 июля 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Среди задержанных в Польше есть белорусы, россияне и украинцы Фото: Анна Майорова © URA.RU В Польше, с марта по июль 2023 года, было задержано 15 человек из-за обвинений в шпионаже в пользу России. Теперь этим людям грозит до 10 лет тюремного заключения, пишет «Газета Польша». «Всего с марта по июль этого года было задержано 15 человек, которым было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу российской военной разведки ГРУ», — написали в статье. Уточняется, что им грозит до 10 лет тюрьмы. Среди задержанных — граждане России, Белоруссии и Украины. Ранее сообщалось, что в Польше задержали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже, пишет RT. Министр юстиции республики Збигнев Зебро заявил, что спортсмен изучал критически важную инфраструктуру в нескольких регионах страны, передает Life .

В Польше, с марта по июль 2023 года, было задержано 15 человек из-за обвинений в шпионаже в пользу России. Теперь этим людям грозит до 10 лет тюремного заключения, пишет «Газета Польша». «Всего с марта по июль этого года было задержано 15 человек, которым было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу российской военной разведки ГРУ», — написали в статье. Уточняется, что им грозит до 10 лет тюрьмы. Среди задержанных — граждане России, Белоруссии и Украины. Ранее сообщалось, что в Польше задержали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже, пишет RT. Министр юстиции республики Збигнев Зебро заявил, что спортсмен изучал критически важную инфраструктуру в нескольких регионах страны, передает Life.