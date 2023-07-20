Аналитик усомнился в способности Украины терроризировать акваторию Черного моря

Аналитик Мендкович: угрозы Украины наносить удары по судам, идущим в РФ, не имеют практической ценности
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Военно морской флот. архив. Пермь, военные корабли, вмф россии, морской порт балтийск, балтийский флот
Украина не будет угрожать в акватории Черного моря, заявил Никита Мендкович Фото:

Заявления Украины, в соответствии с которым все суда, движущиеся в акватории Черного моря в сторону российских портов, будут считаться перевозчиками военных грузов, не имеют под собой никакой практической ценности. Такое мнение выразил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

«Украинские власти сделали заявление, пригрозив терактами в акватории Черного моря. Но какого бы то ни было практического смысла и содержания за этими заявлениями не стоит», — передает слова Мендковича «Ридус». Он добавил, что заявление украинской стороны является попыткой «обезьянничания» российской риторики из-за прекращения зерновой сделки и блокировки морского сообщения с южными портами Украины.

Ранее стало известно, что с начала 21 июля суда, идущие в российские морские порты, могут быть рассмотрены как перевозчики военного груза и считаться легитимной военной целью. Министерство обороны Украины объявило об этом и также запретило судоходство в северо-восточной части Черного моря и Керченском проливе с 20 июля из-за возможной опасности.

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Заявления Украины, в соответствии с которым все суда, движущиеся в акватории Черного моря в сторону российских портов, будут считаться перевозчиками военных грузов, не имеют под собой никакой практической ценности. Такое мнение выразил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. «Украинские власти сделали заявление, пригрозив терактами в акватории Черного моря. Но какого бы то ни было практического смысла и содержания за этими заявлениями не стоит», — передает слова Мендковича «Ридус». Он добавил, что заявление украинской стороны является попыткой «обезьянничания» российской риторики из-за прекращения зерновой сделки и блокировки морского сообщения с южными портами Украины. Ранее стало известно, что с начала 21 июля суда, идущие в российские морские порты, могут быть рассмотрены как перевозчики военного груза и считаться легитимной военной целью. Министерство обороны Украины объявило об этом и также запретило судоходство в северо-восточной части Черного моря и Керченском проливе с 20 июля из-за возможной опасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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