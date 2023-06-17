17 июня 2023

Полковник Литовкин назвал порты, через которые идет техника для Украины

Полковник Литовкин: ВСУ используют речные порты для перевозки западной техники
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, stock
Украина запретила гражданам снимать пострадавшие во время обстрела объекты, напомнил Виктор Литовкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для передачи вооружения Украине Запад может использовать не только морской порт в Одессе, но и речные порты на реке Дунай. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Вооружения могут поставляться Украине не только через Одессу. Есть морской порт Измаил и порт Рени на Дунае. Я не исключаю, что Запад может использовать их для передачи каких-либо вооружений ВСУ», — сказал Виктор Литовкин.

Он не исключил, что Вооруженные силы РФ наносят удары на одесском направлении, чтобы сорвать переброску техники. «Россия сейчас не называет конкретный объект, по которому производилась атака. Да и Украина не признается. Они запретили под страхом заключения под стражу снимать и сообщать, какие именно объекты пострадали», — объяснил военный обозреватель.

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Для передачи вооружения Украине Запад может использовать не только морской порт в Одессе, но и речные порты на реке Дунай. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Вооружения могут поставляться Украине не только через Одессу. Есть морской порт Измаил и порт Рени на Дунае. Я не исключаю, что Запад может использовать их для передачи каких-либо вооружений ВСУ», — сказал Виктор Литовкин. Он не исключил, что Вооруженные силы РФ наносят удары на одесском направлении, чтобы сорвать переброску техники. «Россия сейчас не называет конкретный объект, по которому производилась атака. Да и Украина не признается. Они запретили под страхом заключения под стражу снимать и сообщать, какие именно объекты пострадали», — объяснил военный обозреватель.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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