Полковник Литовкин назвал порты, через которые идет техника для Украины

Полковник Литовкин: ВСУ используют речные порты для перевозки западной техники

18 июня 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

Украина запретила гражданам снимать пострадавшие во время обстрела объекты, напомнил Виктор Литовкин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для передачи вооружения Украине Запад может использовать не только морской порт в Одессе, но и речные порты на реке Дунай. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Вооружения могут поставляться Украине не только через Одессу. Есть морской порт Измаил и порт Рени на Дунае. Я не исключаю, что Запад может использовать их для передачи каких-либо вооружений ВСУ», — сказал Виктор Литовкин. Он не исключил, что Вооруженные силы РФ наносят удары на одесском направлении, чтобы сорвать переброску техники. «Россия сейчас не называет конкретный объект, по которому производилась атака. Да и Украина не признается. Они запретили под страхом заключения под стражу снимать и сообщать, какие именно объекты пострадали», — объяснил военный обозреватель.

Для передачи вооружения Украине Запад может использовать не только морской порт в Одессе, но и речные порты на реке Дунай. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Вооружения могут поставляться Украине не только через Одессу. Есть морской порт Измаил и порт Рени на Дунае. Я не исключаю, что Запад может использовать их для передачи каких-либо вооружений ВСУ», — сказал Виктор Литовкин. Он не исключил, что Вооруженные силы РФ наносят удары на одесском направлении, чтобы сорвать переброску техники. «Россия сейчас не называет конкретный объект, по которому производилась атака. Да и Украина не признается. Они запретили под страхом заключения под стражу снимать и сообщать, какие именно объекты пострадали», — объяснил военный обозреватель.