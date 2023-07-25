В пяти челябинских городах объявлен режим черного неба

Режим НМУ объявлен в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке и Коркино

Режим НМУ в пяти городах Челябинской области объявлен с 25 по 27 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино 25 июля объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«В Челябинской области с 25 по 27 июля в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Режим НМУ первой степени объявляется с 19:00 25 июля до 19:00 26 июля в Магнитогорске. С 19:00 25 июля до 14:00 27 июля в Челябинске, Златоусте, Сатке, Коркино и отдельным предприятиям области», — уточнили в челябинском ЦГМС.

В регионе грозы и кратковременные дожди задержатся до выходных с 25 по 28 июля. По прогнозам синоптиков, в эти дни также будет стоять 30-градусная жара.