В пяти челябинских городах объявлен режим черного неба

Режим НМУ объявлен в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке и Коркино
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог, дым, неблагоприятные метеоусловия. Челябинск, дым, смог, неблагоприятные метеоусловия, нму
Режим НМУ в пяти городах Челябинской области объявлен с 25 по 27 июля Фото:

В Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино 25 июля объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«В Челябинской области с 25 по 27 июля в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Режим НМУ первой степени объявляется с 19:00 25 июля до 19:00 26 июля в Магнитогорске. С 19:00 25 июля до 14:00 27 июля в Челябинске, Златоусте, Сатке, Коркино и отдельным предприятиям области», — уточнили в челябинском ЦГМС.

В регионе грозы и кратковременные дожди задержатся до выходных с 25 по 28 июля. По прогнозам синоптиков, в эти дни также будет стоять 30-градусная жара.

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В Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино 25 июля объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области с 25 по 27 июля в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Режим НМУ первой степени объявляется с 19:00 25 июля до 19:00 26 июля в Магнитогорске. С 19:00 25 июля до 14:00 27 июля в Челябинске, Златоусте, Сатке, Коркино и отдельным предприятиям области», — уточнили в челябинском ЦГМС. В регионе грозы и кратковременные дожди задержатся до выходных с 25 по 28 июля. По прогнозам синоптиков, в эти дни также будет стоять 30-градусная жара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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