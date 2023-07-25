В пяти челябинских городах объявлен режим черного неба

В Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино 25 июля объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
«В Челябинской области с 25 по 27 июля в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Режим НМУ первой степени объявляется с 19:00 25 июля до 19:00 26 июля в Магнитогорске. С 19:00 25 июля до 14:00 27 июля в Челябинске, Златоусте, Сатке, Коркино и отдельным предприятиям области», — уточнили в челябинском ЦГМС.
В регионе грозы и кратковременные дожди задержатся до выходных с 25 по 28 июля. По прогнозам синоптиков, в эти дни также будет стоять 30-градусная жара.
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