27 июля 2023

Shot: в разбившемся на Алтае Ми-8 летела группа эзотериков

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, вертолет, санавиация
Туристы летели к месту силы чтобы зарядится его энергетикой Фото:

В вертолете, который потерпел крушение в Тюнгуре в Республике Алтай, находилась группа из 13 эзотериков. В социальных сетях сообщается, что они летели к месту силы.

«В разбившемся на Алтае Ми-8 летела группа эзотериков. Их поездка была к месту силы — горе Белуха, чтобы зарядиться ее энергетикой», — сообщает telegram — канал «SHOT».

Уточняется, что среди туристов были психологи, трансформационные тренеры, представители нетрадиционной медицины. Они договорились о совместном полете в социальных сетях. Известно, что сначала была выбрана другая авиакомпания, но в последний момент группа поменяла свое решение.

Ранее сообщалось, что в Тюнгуре в Республике Алтай при жесткой посадке произошло возгорание вертолета Ми-8. В результате происшествия погибли шесть человек, семь получили травмы. Позднее в интернете опубликовали видео с моментом крушения воздушного судна, снятое очевидцами.

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В вертолете, который потерпел крушение в Тюнгуре в Республике Алтай, находилась группа из 13 эзотериков. В социальных сетях сообщается, что они летели к месту силы. «В разбившемся на Алтае Ми-8 летела группа эзотериков. Их поездка была к месту силы — горе Белуха, чтобы зарядиться ее энергетикой», — сообщает telegram — канал «SHOT». Уточняется, что среди туристов были психологи, трансформационные тренеры, представители нетрадиционной медицины. Они договорились о совместном полете в социальных сетях. Известно, что сначала была выбрана другая авиакомпания, но в последний момент группа поменяла свое решение. Ранее сообщалось, что в Тюнгуре в Республике Алтай при жесткой посадке произошло возгорание вертолета Ми-8. В результате происшествия погибли шесть человек, семь получили травмы. Позднее в интернете опубликовали видео с моментом крушения воздушного судна, снятое очевидцами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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