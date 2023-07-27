Shot: в разбившемся на Алтае Ми-8 летела группа эзотериков

27 июля 2023 в 23:47 Размер текста - 17 +

Туристы летели к месту силы чтобы зарядится его энергетикой Фото: Игорь Пантин © URA.RU В вертолете, который потерпел крушение в Тюнгуре в Республике Алтай, находилась группа из 13 эзотериков. В социальных сетях сообщается, что они летели к месту силы. «В разбившемся на Алтае Ми-8 летела группа эзотериков. Их поездка была к месту силы — горе Белуха, чтобы зарядиться ее энергетикой», — сообщает telegram — канал «SHOT». Уточняется, что среди туристов были психологи, трансформационные тренеры, представители нетрадиционной медицины. Они договорились о совместном полете в социальных сетях. Известно, что сначала была выбрана другая авиакомпания, но в последний момент группа поменяла свое решение. Ранее сообщалось, что в Тюнгуре в Республике Алтай при жесткой посадке произошло возгорание вертолета Ми-8. В результате происшествия погибли шесть человек, семь получили травмы. Позднее в интернете опубликовали видео с моментом крушения воздушного судна, снятое очевидцами.

В вертолете, который потерпел крушение в Тюнгуре в Республике Алтай, находилась группа из 13 эзотериков. В социальных сетях сообщается, что они летели к месту силы. «В разбившемся на Алтае Ми-8 летела группа эзотериков. Их поездка была к месту силы — горе Белуха, чтобы зарядиться ее энергетикой», — сообщает telegram — канал «SHOT». Уточняется, что среди туристов были психологи, трансформационные тренеры, представители нетрадиционной медицины. Они договорились о совместном полете в социальных сетях. Известно, что сначала была выбрана другая авиакомпания, но в последний момент группа поменяла свое решение. Ранее сообщалось, что в Тюнгуре в Республике Алтай при жесткой посадке произошло возгорание вертолета Ми-8. В результате происшествия погибли шесть человек, семь получили травмы. Позднее в интернете опубликовали видео с моментом крушения воздушного судна, снятое очевидцами.