Shot: в разбившемся на Алтае Ми-8 летела группа эзотериков

В вертолете, который потерпел крушение в Тюнгуре в Республике Алтай, находилась группа из 13 эзотериков. В социальных сетях сообщается, что они летели к месту силы.
«В разбившемся на Алтае Ми-8 летела группа эзотериков. Их поездка была к месту силы — горе Белуха, чтобы зарядиться ее энергетикой», — сообщает telegram — канал «SHOT».
Уточняется, что среди туристов были психологи, трансформационные тренеры, представители нетрадиционной медицины. Они договорились о совместном полете в социальных сетях. Известно, что сначала была выбрана другая авиакомпания, но в последний момент группа поменяла свое решение.
Ранее сообщалось, что в Тюнгуре в Республике Алтай при жесткой посадке произошло возгорание вертолета Ми-8. В результате происшествия погибли шесть человек, семь получили травмы. Позднее в интернете опубликовали видео с моментом крушения воздушного судна, снятое очевидцами.
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