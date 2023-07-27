Mash показал, как шесть человек разбились при падении вертолета на Алтае. Видео

Mash опубликовал видео с падением вертолета Ми-8 на Алтае, где разбились шесть человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, ми 26
При падении вокруг вертолета поднялось густое облако пыли Фото:

В интернете появились кадры падения вертолета Ми-8 в Республике Алтай, в результате которого погибли шесть человек. Видео, снятое очевидцами, опубликовал telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как вертолет пытается идти на посадку, однако в последний момент транспорт начинает закручивать. При падении Ми-8 образовалось густое облако пыли, а сам вертолет начал гореть.

Ми-8 упал на Алтае 27 июля. По данным МЧС, во время экстренной посадки транспорт загорелся.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В интернете появились кадры падения вертолета Ми-8 в Республике Алтай, в результате которого погибли шесть человек. Видео, снятое очевидцами, опубликовал telegram-канал Mash. На кадрах видно, как вертолет пытается идти на посадку, однако в последний момент транспорт начинает закручивать. При падении Ми-8 образовалось густое облако пыли, а сам вертолет начал гореть. Ми-8 упал на Алтае 27 июля. По данным МЧС, во время экстренной посадки транспорт загорелся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...