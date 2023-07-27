При падении вокруг вертолета поднялось густое облако пыли
В интернете появились кадры падения вертолета Ми-8 в Республике Алтай, в результате которого погибли шесть человек. Видео, снятое очевидцами, опубликовал telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как вертолет пытается идти на посадку, однако в последний момент транспорт начинает закручивать. При падении Ми-8 образовалось густое облако пыли, а сам вертолет начал гореть.
Ми-8 упал на Алтае 27 июля. По данным МЧС, во время экстренной посадки транспорт загорелся.
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