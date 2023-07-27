При падении вертолета Ми-8 на Алтае погибли шесть человек. Видео

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Охота на водоплавающую дичь. Пермь, вертолет, местные авиалинии, санавиация, ютэйр, ми 8
При падении вертолета пострадали семь человек (архивное фото) Фото:

При падении вертолета Ми-8 в Республике Алтай погибли шесть человек. Еще семеро пострадали. Об этом сообщают экстренные службы.

«Вертолет Ми-8 загорелся при жесткой посадке в Тюнгуре в Республике Алтай», — сообщают экстренные службы. Их слова передает ТАСС. В результате падения шесть человек погибли, семь пострадали. Другой информации о происшествии на данный момент нет.

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При падении вертолета Ми-8 в Республике Алтай погибли шесть человек. Еще семеро пострадали. Об этом сообщают экстренные службы. «Вертолет Ми-8 загорелся при жесткой посадке в Тюнгуре в Республике Алтай», — сообщают экстренные службы. Их слова передает ТАСС. В результате падения шесть человек погибли, семь пострадали. Другой информации о происшествии на данный момент нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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