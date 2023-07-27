При падении вертолета пострадали семь человек (архивное фото)
При падении вертолета Ми-8 в Республике Алтай погибли шесть человек. Еще семеро пострадали. Об этом сообщают экстренные службы.
«Вертолет Ми-8 загорелся при жесткой посадке в Тюнгуре в Республике Алтай», — сообщают экстренные службы. Их слова передает ТАСС. В результате падения шесть человек погибли, семь пострадали. Другой информации о происшествии на данный момент нет.
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