Пермяков зовут на порновечеринку в средневековом замке Екатеринбурга 31 июля 2023 в 08:47 Размер текста - 17 + Замок находится в черте города Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителей Перми приглашают посетить секс-вечеринку Shambala ball, которая пройдет в Екатеринбурге 12 августа. Для проведения мероприятия сняли замок в средневековом стиле, сказано в telegram-канале пермского клуба «Опиум». «Встречайте: Shambala ball. Два года в Екатеринбурге. Праздник секса, роскоши, и гедонизма. Чувственные дамы в роскошных вечерних платьях. Прекрасные и мужественные кавалеры в Black tie. Бал пройдет в шикарном замке в черте города», — сказано в анонсе. Мероприятие будет состоять из двух частей. До двух часов ночи гостям обещают устроить обычный праздник с фуршетом и выступлением артистов. А после откроются приватные комнаты с сексуальными практиками. Чтобы попасть на вечеринку, нужно купить билет у организаторов. Пермякам обещают сделать скидку 10%. Ранее подобную вечеринку анонсировали в Перми. Она пройдет с 26 по 27 августа на загородной базе. Жителей Перми приглашают посетить секс-вечеринку Shambala ball, которая пройдет в Екатеринбурге 12 августа. Для проведения мероприятия сняли замок в средневековом стиле, сказано в telegram-канале пермского клуба «Опиум». «Встречайте: Shambala ball. Два года в Екатеринбурге. Праздник секса, роскоши, и гедонизма. Чувственные дамы в роскошных вечерних платьях. Прекрасные и мужественные кавалеры в Black tie. Бал пройдет в шикарном замке в черте города», — сказано в анонсе. Мероприятие будет состоять из двух частей. До двух часов ночи гостям обещают устроить обычный праздник с фуршетом и выступлением артистов. А после откроются приватные комнаты с сексуальными практиками. Чтобы попасть на вечеринку, нужно купить билет у организаторов. Пермякам обещают сделать скидку 10%. Ранее подобную вечеринку анонсировали в Перми. Она пройдет с 26 по 27 августа на загородной базе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям