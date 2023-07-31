Пермяков зовут на порновечеринку в средневековом замке Екатеринбурга

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Страны европейского союза. Пермь , дворец, замок, европа, ес, бельгия, брюгге, старинные крыши
Замок находится в черте города Фото:

Жителей Перми приглашают посетить секс-вечеринку Shambala ball, которая пройдет в Екатеринбурге 12 августа. Для проведения мероприятия сняли замок в средневековом стиле, сказано в telegram-канале пермского клуба «Опиум».

«Встречайте: Shambala ball. Два года в Екатеринбурге. Праздник секса, роскоши, и гедонизма. Чувственные дамы в роскошных вечерних платьях. Прекрасные и мужественные кавалеры в Black tie. Бал пройдет в шикарном замке в черте города», — сказано в анонсе.

Мероприятие будет состоять из двух частей. До двух часов ночи гостям обещают устроить обычный праздник с фуршетом и выступлением артистов. А после откроются приватные комнаты с сексуальными практиками. Чтобы попасть на вечеринку, нужно купить билет у организаторов. Пермякам обещают сделать скидку 10%.

Ранее подобную вечеринку анонсировали в Перми. Она пройдет с 26 по 27 августа на загородной базе.

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Жителей Перми приглашают посетить секс-вечеринку Shambala ball, которая пройдет в Екатеринбурге 12 августа. Для проведения мероприятия сняли замок в средневековом стиле, сказано в telegram-канале пермского клуба «Опиум». «Встречайте: Shambala ball. Два года в Екатеринбурге. Праздник секса, роскоши, и гедонизма. Чувственные дамы в роскошных вечерних платьях. Прекрасные и мужественные кавалеры в Black tie. Бал пройдет в шикарном замке в черте города», — сказано в анонсе. Мероприятие будет состоять из двух частей. До двух часов ночи гостям обещают устроить обычный праздник с фуршетом и выступлением артистов. А после откроются приватные комнаты с сексуальными практиками. Чтобы попасть на вечеринку, нужно купить билет у организаторов. Пермякам обещают сделать скидку 10%. Ранее подобную вечеринку анонсировали в Перми. Она пройдет с 26 по 27 августа на загородной базе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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