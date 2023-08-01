Коммунисты начали сбор подписей за возвращение прямых выборов мэра Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2021 пятница 17 сентября. Пермь, выборы 2021
КПРФ требует вернуть прямые выборы мэра Перми Фото:

На улицах Перми активисты КПРФ начали сбор подписей за возвращение прямых выборов главы города. После двухнедельной кампании в партии намерены подготовить соответствующий законопроект и внести его в законодательное собрание.

«В течение двух недель молодые коммунисты будут проводить кампанию по сбору подписей, по итогам которой мы планируем подготовить законопроект о возвращении прямых выборов глав муниципальных образований Пермского края и внести на рассмотрение законодательного собрания», — сообщила в соцсетях руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Анна Баранова. Ранее она подала документы на участие в конкурсе на пост мэра Перми.

В Перми идет подготовка к конкурсу на должность главы города. Документы для участия в нем подали шесть человек. Прием заявок завершится 3 августа, а конкурсный отбор состоится 17 августа.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На улицах Перми активисты КПРФ начали сбор подписей за возвращение прямых выборов главы города. После двухнедельной кампании в партии намерены подготовить соответствующий законопроект и внести его в законодательное собрание. «В течение двух недель молодые коммунисты будут проводить кампанию по сбору подписей, по итогам которой мы планируем подготовить законопроект о возвращении прямых выборов глав муниципальных образований Пермского края и внести на рассмотрение законодательного собрания», — сообщила в соцсетях руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Анна Баранова. Ранее она подала документы на участие в конкурсе на пост мэра Перми. В Перми идет подготовка к конкурсу на должность главы города. Документы для участия в нем подали шесть человек. Прием заявок завершится 3 августа, а конкурсный отбор состоится 17 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...