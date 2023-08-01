Коммунисты начали сбор подписей за возвращение прямых выборов мэра Перми

КПРФ требует вернуть прямые выборы мэра Перми Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

На улицах Перми активисты КПРФ начали сбор подписей за возвращение прямых выборов главы города. После двухнедельной кампании в партии намерены подготовить соответствующий законопроект и внести его в законодательное собрание.

«В течение двух недель молодые коммунисты будут проводить кампанию по сбору подписей, по итогам которой мы планируем подготовить законопроект о возвращении прямых выборов глав муниципальных образований Пермского края и внести на рассмотрение законодательного собрания», — сообщила в соцсетях руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Анна Баранова. Ранее она подала документы на участие в конкурсе на пост мэра Перми.

В Перми идет подготовка к конкурсу на должность главы города. Документы для участия в нем подали шесть человек. Прием заявок завершится 3 августа, а конкурсный отбор состоится 17 августа.