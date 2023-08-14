Мэр Екатеринбурга впервые раскрыл подробности личной жизни

Мэр Екатеринбурга познакомился с будущей супругой в четвертом классе
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Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, орлов алексей
Орлов познакомился с будущей супругой еще в школе Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов впервые раскрыл подробности своей личной жизни. Выяснилось, что он познакомился с будущей супругой в школе села Болчары в ХМАО, участь в четвертом классе.

«Мамины старшие сестры обжились в крепком леспромхозе — Болчары Кондинского района [Ханты-Мансийского автономного округа РСФСР]: там давали жилье, была хорошая зарплата. И семья приняла решение, что мы туда же переедем. Там я пошел в четвертый класс, там же закончил школу. И со своей будущей женой там познакомился. Мы вместе учились с четвертого класса», — сказал Орлов агентству URA.RU.

После окончания школы в 1984-м году Орлов поступил в Омский автодорожный институт, а его будущая супруга — в Омский сельхозинститут. Спустя несколько лет они поженились.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов впервые раскрыл подробности своей личной жизни. Выяснилось, что он познакомился с будущей супругой в школе села Болчары в ХМАО, участь в четвертом классе. «Мамины старшие сестры обжились в крепком леспромхозе — Болчары Кондинского района [Ханты-Мансийского автономного округа РСФСР]: там давали жилье, была хорошая зарплата. И семья приняла решение, что мы туда же переедем. Там я пошел в четвертый класс, там же закончил школу. И со своей будущей женой там познакомился. Мы вместе учились с четвертого класса», — сказал Орлов агентству URA.RU. После окончания школы в 1984-м году Орлов поступил в Омский автодорожный институт, а его будущая супруга — в Омский сельхозинститут. Спустя несколько лет они поженились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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