Мэр Екатеринбурга впервые раскрыл подробности личной жизни

Мэр Екатеринбурга познакомился с будущей супругой в четвертом классе

14 августа 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Орлов познакомился с будущей супругой еще в школе Фото: Московец Илья © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов впервые раскрыл подробности своей личной жизни. Выяснилось, что он познакомился с будущей супругой в школе села Болчары в ХМАО, участь в четвертом классе. «Мамины старшие сестры обжились в крепком леспромхозе — Болчары Кондинского района [Ханты-Мансийского автономного округа РСФСР]: там давали жилье, была хорошая зарплата. И семья приняла решение, что мы туда же переедем. Там я пошел в четвертый класс, там же закончил школу. И со своей будущей женой там познакомился. Мы вместе учились с четвертого класса», — сказал Орлов агентству URA.RU. После окончания школы в 1984-м году Орлов поступил в Омский автодорожный институт, а его будущая супруга — в Омский сельхозинститут. Спустя несколько лет они поженились.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов впервые раскрыл подробности своей личной жизни. Выяснилось, что он познакомился с будущей супругой в школе села Болчары в ХМАО, участь в четвертом классе. «Мамины старшие сестры обжились в крепком леспромхозе — Болчары Кондинского района [Ханты-Мансийского автономного округа РСФСР]: там давали жилье, была хорошая зарплата. И семья приняла решение, что мы туда же переедем. Там я пошел в четвертый класс, там же закончил школу. И со своей будущей женой там познакомился. Мы вместе учились с четвертого класса», — сказал Орлов агентству URA.RU. После окончания школы в 1984-м году Орлов поступил в Омский автодорожный институт, а его будущая супруга — в Омский сельхозинститут. Спустя несколько лет они поженились.