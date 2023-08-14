В Челябинской области директор школы напала на ребенка

Конфликт 12-летней школьницы и ее мамы с директором школы произошел вечером 13 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Миньяра Ашинского района Челябинской области заявила о том, что на нее и ее 12-летнюю дочь напала директор школы. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU заявили, что разбираются в обстоятельствах конфликта.

«В ОВД Ашинского района проведут всестороннюю проверку в обстоятельствах конфликта между жителями на улице Советской в Миньяре. Две участницы обратились в полицию с заявлениями 13 и 14 августа, с них взяты объяснения, опрашиваются очевидцы. Ситуация находится на контроле у руководства полиции в Ашинском районе», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Как сообщает издание «74.ру», по словам мамы 12-летней школьницы, конфликт с директором произошел вечером 13 августа. Ее дочь гуляла с лабрадором во дворе. Когда дети сидели на лавочке, директор школы подошла и потребовала, чтобы девочка немедленно ушла со двора и больше не появлялась.

Школьницы отказались покинуть двор, женщина схватила девочку за грудки и начала трепать. На улицу выбежала мать школьницы и ударила директора. Началась драка. В школе, где произошло ЧП, обстоятельства инцидента не комментируют.