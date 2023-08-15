Минобороны Армении: Азербайджан открыл огонь по авто наблюдателей ЕС

ВС Азербайджана открыли огонь в сторону наблюдателей ЕС
Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении наблюдателей из Евросоюза и их автомобиля. Об этом сообщили в Минобороны Армении.
Инцидент произошел 15 августа около полудня. «Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении наблюдателей ЕС, осуществляющих патрулирование в районе Верин Шоржа, и принадлежащего им транспортного средства», — сообщили в ведомстве. Пострадавших при обстреле нет.
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