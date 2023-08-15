Минобороны Армении: Азербайджан открыл огонь по авто наблюдателей ЕС

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ВС Азербайджана открыли огонь в сторону наблюдателей ЕС Фото:

Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении наблюдателей из Евросоюза и их автомобиля. Об этом сообщили в Минобороны Армении.

Инцидент произошел 15 августа около полудня. «Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении наблюдателей ЕС, осуществляющих патрулирование в районе Верин Шоржа, и принадлежащего им транспортного средства», — сообщили в ведомстве. Пострадавших при обстреле нет.

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Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении наблюдателей из Евросоюза и их автомобиля. Об этом сообщили в Минобороны Армении. Инцидент произошел 15 августа около полудня. «Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении наблюдателей ЕС, осуществляющих патрулирование в районе Верин Шоржа, и принадлежащего им транспортного средства», — сообщили в ведомстве. Пострадавших при обстреле нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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