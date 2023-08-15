Минобороны Армении: Азербайджан открыл огонь по авто наблюдателей ЕС

15 августа 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

ВС Азербайджана открыли огонь в сторону наблюдателей ЕС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении наблюдателей из Евросоюза и их автомобиля. Об этом сообщили в Минобороны Армении. Инцидент произошел 15 августа около полудня. «Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении наблюдателей ЕС, осуществляющих патрулирование в районе Верин Шоржа, и принадлежащего им транспортного средства», — сообщили в ведомстве. Пострадавших при обстреле нет.

Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении наблюдателей из Евросоюза и их автомобиля. Об этом сообщили в Минобороны Армении. Инцидент произошел 15 августа около полудня. «Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении наблюдателей ЕС, осуществляющих патрулирование в районе Верин Шоржа, и принадлежащего им транспортного средства», — сообщили в ведомстве. Пострадавших при обстреле нет.