Фигуристку Алину Загитову внесли в украинскую базу «Миротворец»*

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оказалась в базе данных украинского ресурса «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Запись о ней появилась на сайте проекта.
В качестве причины внесения фигуристки в список указано ее участие в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году. Мероприятие проходило в Крыму и традиционно собирает молодых артистов, спортсменов и представителей творческих профессий. Именно это событие, по данным авторов ресурса, стало поводом для добавления спортсменки в базу.
Алина Загитова — одна из самых известных российских фигуристок последних лет. Она стала чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, а также завоевала титулы чемпионки мира и Европы. Спортсменка не раз представляла Россию на крупнейших международных турнирах и имеет широкую популярность у поклонников фигурного катания.
*»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ
