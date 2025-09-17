Фигуристку Алину Загитову внесли в украинскую базу «Миротворец»*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Загитову внесли в базу «Миротворца»* за участие в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году
Загитову внесли в базу «Миротворца»* за участие в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году Фото:

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оказалась в базе данных украинского ресурса «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Запись о ней появилась на сайте проекта.

В качестве причины внесения фигуристки в список указано ее участие в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году. Мероприятие проходило в Крыму и традиционно собирает молодых артистов, спортсменов и представителей творческих профессий. Именно это событие, по данным авторов ресурса, стало поводом для добавления спортсменки в базу.

Алина Загитова — одна из самых известных российских фигуристок последних лет. Она стала чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, а также завоевала титулы чемпионки мира и Европы. Спортсменка не раз представляла Россию на крупнейших международных турнирах и имеет широкую популярность у поклонников фигурного катания.

*»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оказалась в базе данных украинского ресурса «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Запись о ней появилась на сайте проекта. В качестве причины внесения фигуристки в список указано ее участие в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году. Мероприятие проходило в Крыму и традиционно собирает молодых артистов, спортсменов и представителей творческих профессий. Именно это событие, по данным авторов ресурса, стало поводом для добавления спортсменки в базу. Алина Загитова — одна из самых известных российских фигуристок последних лет. Она стала чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, а также завоевала титулы чемпионки мира и Европы. Спортсменка не раз представляла Россию на крупнейших международных турнирах и имеет широкую популярность у поклонников фигурного катания. *»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...