Новый хоккейный сезон в Екатеринбурге откроет прошлогодний хэдлайнер Дня города

В Екатеринбурге на фестивале в честь старта хоккейного сезона выступит группа Filatov&Karas

22 августа 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Filatov&Karas приезжали в Екатеринбург в прошлом году на День города Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге 27 августа официально дадут старт новому хоккейному сезону. В честь этого ХК «Автомобилист» организует фестиваль «WINLINE фест». Помимо общения с хоккеистами можно будет посетить концерт группы Filatov&Karas, которые приезжали в столицу Урала на 299-летие в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Автомобилист». «27 августа будем праздновать старт нового сезона вместе с группой Filatov&Karas, чьи хиты „Мимо меня“, „Пошла жара“ и „Amore Море, Goodbye“ разрывали все хит-парады», — рассказали представители клуба в официальном telegram-канале. Концерт начнется в 17:00 на территории КРК «Уралец», посетить его можно бесплатно. Также гостей фестиваля ждет презентация основной команды, общение с хоккеистами, соревнования по автозвуку и множество других развлечений. В 2022 году Filatov&Karas стали музыкальными хэдлайнерами Дня города в Екатеринбурге. Также нынче они выступили на празднике города в Кургане, где сравнили зауральскую столицу с Белоруссией. Помимо этого, 27 августа в Екатеринбург с бесплатным концертом приедет группа «Винтаж», которая приезжала 19 августа на 300-летие Екатеринбурга. .

В Екатеринбурге 27 августа официально дадут старт новому хоккейному сезону. В честь этого ХК «Автомобилист» организует фестиваль «WINLINE фест». Помимо общения с хоккеистами можно будет посетить концерт группы Filatov&Karas, которые приезжали в столицу Урала на 299-летие в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Автомобилист». «27 августа будем праздновать старт нового сезона вместе с группой Filatov&Karas, чьи хиты „Мимо меня“, „Пошла жара“ и „Amore Море, Goodbye“ разрывали все хит-парады», — рассказали представители клуба в официальном telegram-канале. Концерт начнется в 17:00 на территории КРК «Уралец», посетить его можно бесплатно. Также гостей фестиваля ждет презентация основной команды, общение с хоккеистами, соревнования по автозвуку и множество других развлечений. В 2022 году Filatov&Karas стали музыкальными хэдлайнерами Дня города в Екатеринбурге. Также нынче они выступили на празднике города в Кургане, где сравнили зауральскую столицу с Белоруссией. Помимо этого, 27 августа в Екатеринбург с бесплатным концертом приедет группа «Винтаж», которая приезжала 19 августа на 300-летие Екатеринбурга. .