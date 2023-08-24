Суд начал рассмотрение иска Генпрокуратуры к пермскому заводу «Метафракс»

25 августа 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Дело рассматривается в краевом арбитражном суде Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Арбитражный суд Пермского края сегодня начал рассматривать дело по иску Генпрокуратуры РФ, которая оспаривает приватизацию АО «Метафракс Кемикалс». Надзорное ведомство требует изъять акции химического завода у его владельцев и передать их государству в лице Росимущества. «От истца в суд поступило ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов. От ответчика в лице ООО „Метафракс Трейдинг“ поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства. Ходатайство ответчика отклонено, следующее заседание назначено на 8 сентября 2023 года», — сообщается в картотеке суда. Ранее на предприятие судом по иску Генпрокуратуры были наложены обеспечительные меры. Это арест на имущество завода, который не может им распоряжаться по своему усмотрению, за исключением сдачи недвижимости в аренду для жилья работников и молодых специалистов. Также арестована часть денежных средств на счетах предприятия. Речь идет о деньгах, которые не предназначены для выплат заработных плат и иных обязательных выплат. Новые счета разрешено открывать лишь с целью исполнения гособоронзаказа. В обосновании иска Генпрокуратура РФ указывает, что АО «Метафракс Кемикалс» — единственное предприятие в России, которое производит метанол. Оно является для страны стратегическим, а приватизация была проведена с нарушением закона, следовательно акции нужно вернуть государству. В «Метафракс Кемикалс» с этими доводами не согласны. Там утверждают, что завод был приватизирован с разрешения правительства РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Пермского края сегодня начал рассматривать дело по иску Генпрокуратуры РФ, которая оспаривает приватизацию АО «Метафракс Кемикалс». Надзорное ведомство требует изъять акции химического завода у его владельцев и передать их государству в лице Росимущества. «От истца в суд поступило ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов. От ответчика в лице ООО „Метафракс Трейдинг“ поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства. Ходатайство ответчика отклонено, следующее заседание назначено на 8 сентября 2023 года», — сообщается в картотеке суда. Ранее на предприятие судом по иску Генпрокуратуры были наложены обеспечительные меры. Это арест на имущество завода, который не может им распоряжаться по своему усмотрению, за исключением сдачи недвижимости в аренду для жилья работников и молодых специалистов. Также арестована часть денежных средств на счетах предприятия. Речь идет о деньгах, которые не предназначены для выплат заработных плат и иных обязательных выплат. Новые счета разрешено открывать лишь с целью исполнения гособоронзаказа. В обосновании иска Генпрокуратура РФ указывает, что АО «Метафракс Кемикалс» — единственное предприятие в России, которое производит метанол. Оно является для страны стратегическим, а приватизация была проведена с нарушением закона, следовательно акции нужно вернуть государству. В «Метафракс Кемикалс» с этими доводами не согласны. Там утверждают, что завод был приватизирован с разрешения правительства РФ.