24 августа 2023

Суд начал рассмотрение иска Генпрокуратуры к пермскому заводу «Метафракс»

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Дело рассматривается в краевом арбитражном суде Фото:

Арбитражный суд Пермского края сегодня начал рассматривать дело по иску Генпрокуратуры РФ, которая оспаривает приватизацию АО «Метафракс Кемикалс». Надзорное ведомство требует изъять акции химического завода у его владельцев и передать их государству в лице Росимущества.

«От истца в суд поступило ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов. От ответчика в лице ООО „Метафракс Трейдинг“ поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства. Ходатайство ответчика отклонено, следующее заседание назначено на 8 сентября 2023 года», — сообщается в картотеке суда.

Ранее на предприятие судом по иску Генпрокуратуры были наложены обеспечительные меры. Это арест на имущество завода, который не может им распоряжаться по своему усмотрению, за исключением сдачи недвижимости в аренду для жилья работников и молодых специалистов. Также арестована часть денежных средств на счетах предприятия. Речь идет о деньгах, которые не предназначены для выплат заработных плат и иных обязательных выплат. Новые счета разрешено открывать лишь с целью исполнения гособоронзаказа.

В обосновании иска Генпрокуратура РФ указывает, что АО «Метафракс Кемикалс» — единственное предприятие в России, которое производит метанол. Оно является для страны стратегическим, а приватизация была проведена с нарушением закона, следовательно акции нужно вернуть государству. В «Метафракс Кемикалс» с этими доводами не согласны. Там утверждают, что завод был приватизирован с разрешения правительства РФ.

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Арбитражный суд Пермского края сегодня начал рассматривать дело по иску Генпрокуратуры РФ, которая оспаривает приватизацию АО «Метафракс Кемикалс». Надзорное ведомство требует изъять акции химического завода у его владельцев и передать их государству в лице Росимущества. «От истца в суд поступило ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов. От ответчика в лице ООО „Метафракс Трейдинг“ поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства. Ходатайство ответчика отклонено, следующее заседание назначено на 8 сентября 2023 года», — сообщается в картотеке суда. Ранее на предприятие судом по иску Генпрокуратуры были наложены обеспечительные меры. Это арест на имущество завода, который не может им распоряжаться по своему усмотрению, за исключением сдачи недвижимости в аренду для жилья работников и молодых специалистов. Также арестована часть денежных средств на счетах предприятия. Речь идет о деньгах, которые не предназначены для выплат заработных плат и иных обязательных выплат. Новые счета разрешено открывать лишь с целью исполнения гособоронзаказа. В обосновании иска Генпрокуратура РФ указывает, что АО «Метафракс Кемикалс» — единственное предприятие в России, которое производит метанол. Оно является для страны стратегическим, а приватизация была проведена с нарушением закона, следовательно акции нужно вернуть государству. В «Метафракс Кемикалс» с этими доводами не согласны. Там утверждают, что завод был приватизирован с разрешения правительства РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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