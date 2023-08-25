Осужденному за смертельное ДТП челябинскому экс-чиновнику снизили срок в колонии

Бывшему главному спасателю Челябинска Рымареву смягчили приговор

Александру Рымарев выйдет из колонии раньше первоначального срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Осужденному за смертельный наезд на пенсионера экс-начальнику управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности мэрии Челябинска Александру Рымареву снизили срок в колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, вместо двух с половиной лет он проведет за решеткой один год и 10 месяцев.

«Суд признал в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, осуществление благотворительной деятельности. С применением ст. 64 УК РФ сократил Рымареву размер назначенного наказания в виде лишения свободы до одного года и 10 месяцев, в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок до двух лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что адвокат Рымарева просил суд вовсе отменить приговор. Говоря о примирении сторон, защитник пытался убедить суд прекратить уголовное дело в связи.

Ранее Рымарев уже пытался оспорить решение суда первой инстанции. В ноябре 2022 года его адвокаты пытались вытащить его из-за решетки. Однако им не удалось убедить суд смягчить приговор.

Смертельное ДТП произошло в конце августа 2021 года. Рымарев на своем кроссовере сбил двух пешеходов. Один из них погиб на месте. После произошедшего экс-чиновник скрылся, но его нашли в Челябинске. В сентябре 2022 года его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.