Боррель заявил о беспрецедентном сокращении торговли ЕС и России

27 августа 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

Импорт неэнергетических товаров из России сократился почти на 60% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Импорт из России в Евросоюз (ЕС) в прошлом году упал почти на 60%. А в первом квартале этого года сокращение импорта из РФ в ЕС превысило 75%. Об этом «беспрецедентном» явлении заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «По сравнению с 2021 годом, 58% от общего объема импорта ЕС из России уже были урезаны в 2022 году — беспрецедентное разъединение. Импорт неэнергетических товаров из России сократился почти на 60%, причем наиболее заметное падение пришлось на железо и сталь, драгоценные металлы и древесину. Эта динамика усиливается: сокращение импорта неэнергетических товаров за первый квартал этого года — 75%», — пишет Боррель в статье для своего блога. Также сократился и вывоз товаров из Евросоюза в Россию. По данным главы европейской дипломатии, санкции охватили 54% экспорта из ЕС в Россию, который был в 2021 году. Снижение общего экспорта в прошлом году составило 52% по сравнению со среднегодовым уровнем прошлых лет. Ранее URA.RU писало, что власти России собираются увеличить поток иностранных товаров на границе. Чтобы это сделать, они максимально хотят упростить таможенные и административные барьеры. Так объяснили эксперты URA.RU поручение премьер-министра Михаила Мишустина.

Импорт из России в Евросоюз (ЕС) в прошлом году упал почти на 60%. А в первом квартале этого года сокращение импорта из РФ в ЕС превысило 75%. Об этом «беспрецедентном» явлении заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «По сравнению с 2021 годом, 58% от общего объема импорта ЕС из России уже были урезаны в 2022 году — беспрецедентное разъединение. Импорт неэнергетических товаров из России сократился почти на 60%, причем наиболее заметное падение пришлось на железо и сталь, драгоценные металлы и древесину. Эта динамика усиливается: сокращение импорта неэнергетических товаров за первый квартал этого года — 75%», — пишет Боррель в статье для своего блога. Также сократился и вывоз товаров из Евросоюза в Россию. По данным главы европейской дипломатии, санкции охватили 54% экспорта из ЕС в Россию, который был в 2021 году. Снижение общего экспорта в прошлом году составило 52% по сравнению со среднегодовым уровнем прошлых лет. Ранее URA.RU писало, что власти России собираются увеличить поток иностранных товаров на границе. Чтобы это сделать, они максимально хотят упростить таможенные и административные барьеры. Так объяснили эксперты URA.RU поручение премьер-министра Михаила Мишустина.