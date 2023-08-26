26 августа 2023

Боррель заявил о беспрецедентном сокращении торговли ЕС и России

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство ножей на оружейном предприятии «АиР» в городе Златоуст. Челябинская область, дамасская сталь
Импорт неэнергетических товаров из России сократился почти на 60% Фото:

Импорт из России в Евросоюз (ЕС) в прошлом году упал почти на 60%. А в первом квартале этого года сокращение импорта из РФ в ЕС превысило 75%. Об этом «беспрецедентном» явлении заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«По сравнению с 2021 годом, 58% от общего объема импорта ЕС из России уже были урезаны в 2022 году — беспрецедентное разъединение. Импорт неэнергетических товаров из России сократился почти на 60%, причем наиболее заметное падение пришлось на железо и сталь, драгоценные металлы и древесину. Эта динамика усиливается: сокращение импорта неэнергетических товаров за первый квартал этого года — 75%», — пишет Боррель в статье для своего блога.

Также сократился и вывоз товаров из Евросоюза в Россию. По данным главы европейской дипломатии, санкции охватили 54% экспорта из ЕС в Россию, который был в 2021 году. Снижение общего экспорта в прошлом году составило 52% по сравнению со среднегодовым уровнем прошлых лет.

Ранее URA.RU писало, что власти России собираются увеличить поток иностранных товаров на границе. Чтобы это сделать, они максимально хотят упростить таможенные и административные барьеры. Так объяснили эксперты URA.RU поручение премьер-министра Михаила Мишустина.

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Импорт из России в Евросоюз (ЕС) в прошлом году упал почти на 60%. А в первом квартале этого года сокращение импорта из РФ в ЕС превысило 75%. Об этом «беспрецедентном» явлении заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «По сравнению с 2021 годом, 58% от общего объема импорта ЕС из России уже были урезаны в 2022 году — беспрецедентное разъединение. Импорт неэнергетических товаров из России сократился почти на 60%, причем наиболее заметное падение пришлось на железо и сталь, драгоценные металлы и древесину. Эта динамика усиливается: сокращение импорта неэнергетических товаров за первый квартал этого года — 75%», — пишет Боррель в статье для своего блога. Также сократился и вывоз товаров из Евросоюза в Россию. По данным главы европейской дипломатии, санкции охватили 54% экспорта из ЕС в Россию, который был в 2021 году. Снижение общего экспорта в прошлом году составило 52% по сравнению со среднегодовым уровнем прошлых лет. Ранее URA.RU писало, что власти России собираются увеличить поток иностранных товаров на границе. Чтобы это сделать, они максимально хотят упростить таможенные и административные барьеры. Так объяснили эксперты URA.RU поручение премьер-министра Михаила Мишустина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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