К спору между «К&Б» и челябинской фирмой «Авилум» привлекли МУП «ПОВВ»

Магазин на улице Мебельной затопило 30 октября 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К судебному спору между компанией «Альфа-М», входящей в состав холдинга «Красное и белое», и фирмой «Авилум» в Челябинске привлекли муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ»). Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Альфа-М» взыскивает с компании «Авилум» деньги за потоп в магазине «К&Б» в Советском районе Челябинска.

«ООО «Альфа-М» обратилось в арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО «Авилум» о взыскании ущерба, причиненного затоплением магазина по адресу городе Челябинск, улица Мебельная, дом 85 А, в размере 302 087 рублей, расходов на проведение экспертизы в размере 30 000 рублей, почтовых расходов в размере 1 650 рублей. Суд определил привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, МУП «ПОВВ», — говорится в документах суда.

Согласно иску, магазин на улице Мебельной затопило 30 октября 2021 года. «Альфа-М» настаивает на проведении экспертизы. «Авилум» от проведения экспертизы отказывается. Судебное заседание состоится 18 октября.

В этом же суде рассматривается иск «Альфа-М» к фирме «Авилум» на сумму 657 тысяч рублей. Причиной спора является тот самый потоп в магазине на улице Мебельной.

«Авилум» находится под управлением компании «ДЕЗ Калининского района». От комментариев стороны отказываются. URA.RU направило запрос в МУП «ПОВВ», ответ на который будет опубликован после получения.