YouTube запретил российскому СМИ публиковать видео из-за ролика об успехах ВС РФ

Видеохостинг YouTube запретил российскому деловому изданию «Взгляд» публиковать новые видео на своем канале. Причиной тому стало видео об успешных действиях армии РФ в районе Купянска, сообщили в telegram-канале издания.
«YouTube заблокировал возможность добавления новых видео в канал газеты ВЗГЛЯД до конца ноября. Формальная причина „контент, в котором восхваляются насильственные действия против отдельных лиц или группы людей, или содержатся призывы их совершать“», —
Уточняется, что поводом для блокировки послужил видеоролик «Контнаступ ВСУ стал контрнаступом России». В нем рассказывалось об успехах ВС России в районе Купянска, а также о стратегической важности города для продолжения спецоперации на Украине. Обжаловать решение видеохостинга о блокировке не удалось.
YouTube уже не в первый раз блокирует каналы российских СМИ и блогеров, таких, как: ТАСС, РБК, «Москва 24» и Артемия Лебедева. Канал агентства URA.RU так же дважды подвергался блокировке.
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