YouTube запретил российскому СМИ публиковать видео из-за ролика об успехах ВС РФ YouTube запретил газете «Взгляд» публиковать новые видео на канале 28 августа 2023 в 21:07 Размер текста - 17 + YouTube запретил газете «Взгляд» выкладывать новые видео на канале Фото: Денис Моргунов © URA.RU Видеохостинг YouTube запретил российскому деловому изданию «Взгляд» публиковать новые видео на своем канале. Причиной тому стало видео об успешных действиях армии РФ в районе Купянска, сообщили в telegram-канале издания. «YouTube заблокировал возможность добавления новых видео в канал газеты ВЗГЛЯД до конца ноября. Формальная причина „контент, в котором восхваляются насильственные действия против отдельных лиц или группы людей, или содержатся призывы их совершать“», — написали в telegram-канале. Уточняется, что поводом для блокировки послужил видеоролик «Контнаступ ВСУ стал контрнаступом России». В нем рассказывалось об успехах ВС России в районе Купянска, а также о стратегической важности города для продолжения спецоперации на Украине. Обжаловать решение видеохостинга о блокировке не удалось. YouTube уже не в первый раз блокирует каналы российских СМИ и блогеров, таких, как: ТАСС, РБК, «Москва 24» и Артемия Лебедева. Канал агентства URA.RU так же дважды подвергался блокировке. Видеохостинг YouTube запретил российскому деловому изданию «Взгляд» публиковать новые видео на своем канале. Причиной тому стало видео об успешных действиях армии РФ в районе Купянска, сообщили в telegram-канале издания. «YouTube заблокировал возможность добавления новых видео в канал газеты ВЗГЛЯД до конца ноября. Формальная причина „контент, в котором восхваляются насильственные действия против отдельных лиц или группы людей, или содержатся призывы их совершать“», — написали в telegram-канале. Уточняется, что поводом для блокировки послужил видеоролик «Контнаступ ВСУ стал контрнаступом России». В нем рассказывалось об успехах ВС России в районе Купянска, а также о стратегической важности города для продолжения спецоперации на Украине. Обжаловать решение видеохостинга о блокировке не удалось. YouTube уже не в первый раз блокирует каналы российских СМИ и блогеров, таких, как: ТАСС, РБК, «Москва 24» и Артемия Лебедева. Канал агентства URA.RU так же дважды подвергался блокировке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям