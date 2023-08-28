YouTube запретил российскому СМИ публиковать видео из-за ролика об успехах ВС РФ

YouTube запретил газете «Взгляд» публиковать новые видео на канале
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YouTube запретил газете «Взгляд» выкладывать новые видео на канале Фото:

Видеохостинг YouTube запретил российскому деловому изданию «Взгляд» публиковать новые видео на своем канале. Причиной тому стало видео об успешных действиях армии РФ в районе Купянска, сообщили в telegram-канале издания.

«YouTube заблокировал возможность добавления новых видео в канал газеты ВЗГЛЯД до конца ноября. Формальная причина „контент, в котором восхваляются насильственные действия против отдельных лиц или группы людей, или содержатся призывы их совершать“», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что поводом для блокировки послужил видеоролик «Контнаступ ВСУ стал контрнаступом России». В нем рассказывалось об успехах ВС России в районе Купянска, а также о стратегической важности города для продолжения спецоперации на Украине. Обжаловать решение видеохостинга о блокировке не удалось.

YouTube уже не в первый раз блокирует каналы российских СМИ и блогеров, таких, как: ТАСС, РБК, «Москва 24» и Артемия Лебедева. Канал агентства URA.RU так же дважды подвергался блокировке.

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Видеохостинг YouTube запретил российскому деловому изданию «Взгляд» публиковать новые видео на своем канале. Причиной тому стало видео об успешных действиях армии РФ в районе Купянска, сообщили в telegram-канале издания. «YouTube заблокировал возможность добавления новых видео в канал газеты ВЗГЛЯД до конца ноября. Формальная причина „контент, в котором восхваляются насильственные действия против отдельных лиц или группы людей, или содержатся призывы их совершать“», — написали в telegram-канале. Уточняется, что поводом для блокировки послужил видеоролик «Контнаступ ВСУ стал контрнаступом России». В нем рассказывалось об успехах ВС России в районе Купянска, а также о стратегической важности города для продолжения спецоперации на Украине. Обжаловать решение видеохостинга о блокировке не удалось. YouTube уже не в первый раз блокирует каналы российских СМИ и блогеров, таких, как: ТАСС, РБК, «Москва 24» и Артемия Лебедева. Канал агентства URA.RU так же дважды подвергался блокировке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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