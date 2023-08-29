29 августа 2023

Baza: в атаке на псковский аэропорт участвовало более 10 беспилотников

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
Жители Пскова пишут, что видели зарево и слышали звуки сирены Фото:
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По предварительным данным, в атаке на псковский аэропорт участвовало более 10 беспилотников. В городе слышны звуки сирены. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«По предварительным данным, в атаке на псковский аэропорт участвовало более 10-15 беспилотников. Атака началась в 23:40 по местному времени. Работает ПВО. Также военнослужащие пытаются сбить БПЛА из стрелкового оружия», — передает telegram-канал. Известно, что расстояние от Пскова до границы с Украиной — 800 километров.

Telegram-канал Mash пишет, что небо над Псковом, областью и ближайшими регионами полностью закрыто для пролета самолетов. В районе международного аэропорта огонь и дым, подъезды к нему так же перекрыты. Известно, что последний самолет из Пскова вылетел в 21:20 по местному времени.

К месту падения БПЛА стягиваются экстренные службы. О пострадавших к настоящему моменту ничего неизвестно, официальные власти пока не прокомментировали произошедшее.

Обновлено в 00:35 по московскому времени: полеты самолетов над Псковом и областью ограничены, сообщили авиационные службы

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По предварительным данным, в атаке на псковский аэропорт участвовало более 10 беспилотников. В городе слышны звуки сирены. Об этом пишет telegram-канал Baza. «По предварительным данным, в атаке на псковский аэропорт участвовало более 10-15 беспилотников. Атака началась в 23:40 по местному времени. Работает ПВО. Также военнослужащие пытаются сбить БПЛА из стрелкового оружия», — передает telegram-канал. Известно, что расстояние от Пскова до границы с Украиной — 800 километров. Telegram-канал Mash пишет, что небо над Псковом, областью и ближайшими регионами полностью закрыто для пролета самолетов. В районе международного аэропорта огонь и дым, подъезды к нему так же перекрыты. Известно, что последний самолет из Пскова вылетел в 21:20 по местному времени. К месту падения БПЛА стягиваются экстренные службы. О пострадавших к настоящему моменту ничего неизвестно, официальные власти пока не прокомментировали произошедшее. Обновлено в 00:35 по московскому времени: полеты самолетов над Псковом и областью ограничены, сообщили авиационные службы
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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