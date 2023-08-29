Baza: в атаке на псковский аэропорт участвовало более 10 беспилотников

30 августа 2023 в 02:27 Размер текста - 17 +

Жители Пскова пишут, что видели зарево и слышали звуки сирены Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По предварительным данным, в атаке на псковский аэропорт участвовало более 10 беспилотников. В городе слышны звуки сирены. Об этом пишет telegram-канал Baza. «По предварительным данным, в атаке на псковский аэропорт участвовало более 10-15 беспилотников. Атака началась в 23:40 по местному времени. Работает ПВО. Также военнослужащие пытаются сбить БПЛА из стрелкового оружия», — передает telegram-канал. Известно, что расстояние от Пскова до границы с Украиной — 800 километров. Telegram-канал Mash пишет, что небо над Псковом, областью и ближайшими регионами полностью закрыто для пролета самолетов. В районе международного аэропорта огонь и дым, подъезды к нему так же перекрыты. Известно, что последний самолет из Пскова вылетел в 21:20 по местному времени. К месту падения БПЛА стягиваются экстренные службы. О пострадавших к настоящему моменту ничего неизвестно, официальные власти пока не прокомментировали произошедшее. Обновлено в 00:35 по московскому времени: полеты самолетов над Псковом и областью ограничены, сообщили авиационные службы

По предварительным данным, в атаке на псковский аэропорт участвовало более 10 беспилотников. В городе слышны звуки сирены. Об этом пишет telegram-канал Baza. «По предварительным данным, в атаке на псковский аэропорт участвовало более 10-15 беспилотников. Атака началась в 23:40 по местному времени. Работает ПВО. Также военнослужащие пытаются сбить БПЛА из стрелкового оружия», — передает telegram-канал. Известно, что расстояние от Пскова до границы с Украиной — 800 километров. Telegram-канал Mash пишет, что небо над Псковом, областью и ближайшими регионами полностью закрыто для пролета самолетов. В районе международного аэропорта огонь и дым, подъезды к нему так же перекрыты. Известно, что последний самолет из Пскова вылетел в 21:20 по местному времени. К месту падения БПЛА стягиваются экстренные службы. О пострадавших к настоящему моменту ничего неизвестно, официальные власти пока не прокомментировали произошедшее. Обновлено в 00:35 по московскому времени: полеты самолетов над Псковом и областью ограничены, сообщили авиационные службы