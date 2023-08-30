Празднование юбилея Екатеринбурга продлят гастролями актеров с Сахалина

Подарки в честь 300-летия Екатеринбурга продолжают поступать горожанам. Своим творчеством зрителей будут радовать актеры из Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова, которые приедут в сентябре в столицу Урала с гастролями. В свою очередь, артисты Свердловского театра драмы нанесут визит в Южно-Сахалинск.
«Предстоящие обменные гастроли — огромный подарок Екатеринбургу и всему Уральскому региону. Для нашего театра это еще и большая ответственность. Представить театральное искусство на другом конце страны возможно только при государственной поддержке», — рассказал генеральный директор театра драмы Алексей Бадаев.
Гастроли сахалинского театра в Екатеринбурге пройдут с 19 по 23 сентября. Зрителям представят спектакли, показанные на престижных театральных фестивалях, в том числе и национальной премии «Золотая маска». Среди них: «Гроза» — смелая антиутопия по мотивам одноименной пьесы Александра Островского, «Экстремалы» — черная комедия Фолькера Шмидта, где герои будут искать смысл жизни, зная, что его не существует, Onegin — современная хореографическая фантазия по мотивам поэмы Александра Пушкина, «#Люблюнемогу» — альманах историй о любви по пьесе Ольги Никифоровой, и «Комната невесты» — комедия, где будут искать пропавшего жених и решать, стоит ли выходить за него замуж. Подробнее с афишей можно познакомиться
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