Празднование юбилея Екатеринбурга продлят гастролями актеров с Сахалина

В Екатеринбург на гастроли приедет Сахалинский международный театральный центр

30 августа 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Зрители могут взглянуть на спектакль «Гроза» по-новому Фото предоставлено Свердловским театром драмы Подарки в честь 300-летия Екатеринбурга продолжают поступать горожанам. Своим творчеством зрителей будут радовать актеры из Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова, которые приедут в сентябре в столицу Урала с гастролями. В свою очередь, артисты Свердловского театра драмы нанесут визит в Южно-Сахалинск. «Предстоящие обменные гастроли — огромный подарок Екатеринбургу и всему Уральскому региону. Для нашего театра это еще и большая ответственность. Представить театральное искусство на другом конце страны возможно только при государственной поддержке», — рассказал генеральный директор театра драмы Алексей Бадаев. Гастроли сахалинского театра в Екатеринбурге пройдут с 19 по 23 сентября. Зрителям представят спектакли, показанные на престижных театральных фестивалях, в том числе и национальной премии «Золотая маска». Среди них: «Гроза» — смелая антиутопия по мотивам одноименной пьесы Александра Островского, «Экстремалы» — черная комедия Фолькера Шмидта, где герои будут искать смысл жизни, зная, что его не существует, Onegin — современная хореографическая фантазия по мотивам поэмы Александра Пушкина, «#Люблюнемогу» — альманах историй о любви по пьесе Ольги Никифоровой, и «Комната невесты» — комедия, где будут искать пропавшего жених и решать, стоит ли выходить за него замуж. Подробнее с афишей можно познакомиться на сайте театра драмы . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подарки в честь 300-летия Екатеринбурга продолжают поступать горожанам. Своим творчеством зрителей будут радовать актеры из Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова, которые приедут в сентябре в столицу Урала с гастролями. В свою очередь, артисты Свердловского театра драмы нанесут визит в Южно-Сахалинск. «Предстоящие обменные гастроли — огромный подарок Екатеринбургу и всему Уральскому региону. Для нашего театра это еще и большая ответственность. Представить театральное искусство на другом конце страны возможно только при государственной поддержке», — рассказал генеральный директор театра драмы Алексей Бадаев. Гастроли сахалинского театра в Екатеринбурге пройдут с 19 по 23 сентября. Зрителям представят спектакли, показанные на престижных театральных фестивалях, в том числе и национальной премии «Золотая маска». Среди них: «Гроза» — смелая антиутопия по мотивам одноименной пьесы Александра Островского, «Экстремалы» — черная комедия Фолькера Шмидта, где герои будут искать смысл жизни, зная, что его не существует, Onegin — современная хореографическая фантазия по мотивам поэмы Александра Пушкина, «#Люблюнемогу» — альманах историй о любви по пьесе Ольги Никифоровой, и «Комната невесты» — комедия, где будут искать пропавшего жених и решать, стоит ли выходить за него замуж. Подробнее с афишей можно познакомиться на сайте театра драмы.