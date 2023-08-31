В мэрии Златоуста ответили на претензии общественников, из-за разрушающегося дома

Власти займутся проверкой дома, которым должна заниматься управляющая компания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Златоуста Челябинской области прокомментировала претензии регисполкома Народного Фронта (ОНФ) о состоянии дома на улице Ленина, 22. Власти города подключились к проверке жилья, отметили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Собственниками помещений в этом доме выбран способ управления и заключен договор управления с ООО „УКЗГО“, поэтому, по вопросам содержания общего имущества, в том числе подтоплению подвального помещения, необходимо обращаться в управляющую компанию (контакты указаны в квитанциях на оплату). Если же УК не выполняет свои обязанности должным образом, следует обратиться в контролирующий ее деятельность орган — государственную жилищную инспекцию», — объяснили URA.RU в пресс-службе.

В мэрии ответили, что согласно действующему законодательству, заключение специализированной организации о признании дома аварийным должны заказать собственники и наниматели расположенных в этом доме жилых помещений. Соответствующих заявлений от жителей не поступало. Тем не менее, власти подключилась к решению вопроса. На следующей неделе специалистами мэрии будет проведен визуальный осмотр МКД, после чего будут сделаны выводы о том, необходимо ли признание дома аварийным.

О жалобах жителей URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий 31 августа. Он рассказал о том, что в фасаде дома находятся огромные трещины, а жильцы опасаются падения штукатурки и кирпичей на голову. После осмотра дома ОНФ направили информацию в ГЖИ, прокуратуру и СКР по Челябинской области.