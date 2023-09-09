Обработано пока только 0,46% бюллетеней
новость из сюжетаВыборы-2023
«Единая Россия» лидирует на выборах в думу Екатеринбурга с 36,48% голосов. Таковы результаты обработки 0,46% протоколов участковых избирательных комиссий.
На втором месте идет ЛДПР (16,49%), на третьем — КПРФ (12,91%). Четвертой стала «Справедливая Россия» (12,54%), пятым — «Яблоко» (10,47%), шестыми — «Новые люди» (8,38%). Результатов по одномандатным округам пока нет.
Голосование проходило 9—10 сентября. Часть избирателей голосовала на участках, часть — по системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Сводки по ДЭГ станут известны избиркому около полуночи.
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