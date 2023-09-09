09 сентября 2023

«Единая Россия» лидирует на выборах в думу Екатеринбурга

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Выборы в ЕГД. Екатеринбург
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Выборы-2023

«Единая Россия» лидирует на выборах в думу Екатеринбурга с 36,48% голосов. Таковы результаты обработки 0,46% протоколов участковых избирательных комиссий.

На втором месте идет ЛДПР (16,49%), на третьем — КПРФ (12,91%). Четвертой стала «Справедливая Россия» (12,54%), пятым — «Яблоко» (10,47%), шестыми — «Новые люди» (8,38%). Результатов по одномандатным округам пока нет.

Голосование проходило 9—10 сентября. Часть избирателей голосовала на участках, часть — по системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Сводки по ДЭГ станут известны избиркому около полуночи.

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«Единая Россия» лидирует на выборах в думу Екатеринбурга с 36,48% голосов. Таковы результаты обработки 0,46% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте идет ЛДПР (16,49%), на третьем — КПРФ (12,91%). Четвертой стала «Справедливая Россия» (12,54%), пятым — «Яблоко» (10,47%), шестыми — «Новые люди» (8,38%). Результатов по одномандатным округам пока нет. Голосование проходило 9—10 сентября. Часть избирателей голосовала на участках, часть — по системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Сводки по ДЭГ станут известны избиркому около полуночи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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