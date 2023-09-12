Общественные обсуждения по поводу реконструкции квартала пройдут с 12 сентября 2023 года по 12 октября Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Челябинские застройщики просят мэрию разрешить изменить проект реконструкции квартала в частном секторе Ленинского района. В случае одобрения нового проекта на первом этапе строительства коэффициент плотности застройки в новом ЖК будет увеличен до 1,96%, на втором — снижен до 1,6%. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в Челябинске с 12 сентября 2023 года по 12 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 12 сентября 2023 года по 12 октября на общественных обсуждениях будет рассматриваться вопрос отклонения от предельных параметров разрешенного строительства при реконструкции квартала в границах улиц Барбюса, Стахановцев, Коммунаров, пер. Вагонный 2-й в Ленинском районе. Здесь ООО Специализированный застройщик „Финтек“ осуществляет работы в рамках договора о развитии застроенной территории», — сообщили в пресс-службе.

Сначала застройщик планирует получить разрешение на увеличение коэффициента плотности застройки земельного участка на территории, предназначенной под строительство многоэтажных домов до 1,96. Далее данную землю объединят с участком застройщика, который расположен в зоне индивидуальной жилой застройки, что снизит коэффициент плотности застройки до значения 1,6.

Ранее мэрия Челябинска разрешила застройщику ООО «Финтек» возвести новый ЖК в Ленинском районе в границах улиц Стахановцев, Барбюса, переулка 2-го Вагонного и Коммунаров. Три многоквартирных дома высотой 7, 8 и 9 этажей построят в рамках программы реновации на месте аварийных домов.

Застройщик планирует получить разрешение на увеличение коэффициента плотности застройки земельного участка до 1,96, затем данную землю объединят с участком застройщика, что снизит коэффициент плотности застройки до значения 1,6 Скрин: сайт администрации г. Челябинск