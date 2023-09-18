Боррель развеял надежды на возобновление зерновой сделки

19 сентября 2023 в 04:54 Размер текста - 17 +

Вероятность возобновления зерновой сделки оценил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Возможности для возвращения к зерновой сделке в настоящее время нет. Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. «Кажется, что нет никакой возможности для достижения соглашения», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова передает ТАСС. По словам Борреля, власти РФ выдвигают условия, которые и раньше уже обсуждались.Однако, по мнению главы внешнеполитической службы ЕС, возобновление зерновой сделки не зависит от этих условий, заключающихся в «снятии некоторых ограничений или санкций», так как, по мнению политика, рестрикции ЕС якобы «не влияют на экспорт продовольствия и удобрений». Ранее 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о прекращении зерновой сделки. Российская сторона была вынуждена прекратить выполнять обязательства в рамках зерновой сделки с 18 июля. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Киев продолжит зерновую сделку без РФ. Источник из турецкой делегации сообщил, что западные страны планируют разработать план по развитию альтернативного зернового коридора в преддверии саммита стран Большой двадцатки (G20). Президент России Владимир Путин сообщил, что возобновит зерновую сделку при условии, если Запад выполнит все требования РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возможности для возвращения к зерновой сделке в настоящее время нет. Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. «Кажется, что нет никакой возможности для достижения соглашения», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова передает ТАСС. По словам Борреля, власти РФ выдвигают условия, которые и раньше уже обсуждались.Однако, по мнению главы внешнеполитической службы ЕС, возобновление зерновой сделки не зависит от этих условий, заключающихся в «снятии некоторых ограничений или санкций», так как, по мнению политика, рестрикции ЕС якобы «не влияют на экспорт продовольствия и удобрений». Ранее 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о прекращении зерновой сделки. Российская сторона была вынуждена прекратить выполнять обязательства в рамках зерновой сделки с 18 июля. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Киев продолжит зерновую сделку без РФ. Источник из турецкой делегации сообщил, что западные страны планируют разработать план по развитию альтернативного зернового коридора в преддверии саммита стран Большой двадцатки (G20). Президент России Владимир Путин сообщил, что возобновит зерновую сделку при условии, если Запад выполнит все требования РФ.