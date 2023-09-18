Боррель развеял надежды на возобновление зерновой сделки

Возможности для возвращения к зерновой сделке в настоящее время нет. Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
«Кажется, что нет никакой возможности для достижения соглашения», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова передает ТАСС.
По словам Борреля, власти РФ выдвигают условия, которые и раньше уже обсуждались.Однако, по мнению главы внешнеполитической службы ЕС, возобновление зерновой сделки не зависит от этих условий, заключающихся в «снятии некоторых ограничений или санкций», так как, по мнению политика, рестрикции ЕС якобы «не влияют на экспорт продовольствия и удобрений».
Ранее 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о прекращении зерновой сделки. Российская сторона была вынуждена прекратить выполнять обязательства в рамках зерновой сделки с 18 июля. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Киев продолжит зерновую сделку без РФ. Источник из турецкой делегации сообщил, что западные страны планируют разработать план по развитию альтернативного зернового коридора в преддверии саммита стран Большой двадцатки (G20). Президент России Владимир Путин сообщил, что возобновит зерновую сделку при условии, если Запад выполнит все требования РФ.
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