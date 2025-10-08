Задержан агент Киева, подорвавший машину военного в Наро-Фоминске

Срочная новость
В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в диверсионной деятельности по заданию спецслужб Украины. По данным ведомства, задержанный организовал подрыв автомобиля военнослужащего Минобороны России в Наро-Фоминске и передавал Киеву сведения о стратегическом объекте на Алтае. Об этом октября сообщает ФСБ России.
