Назван первый футболист-миллиардер

Португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым футболистом, состояние которого превысило отметку в один миллиард долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Португалец стал первым футболистом в статусе долларового миллиардера», — пишет агентство, впервые включившее спортсмена в свой престижный «Индекс миллиардеров». Состояние Роналду оценивается в 1,4 миллиарда долларов.
Долгое время доходы Криштиану Роналду и его главного конкурента Лионеля Месси оставались примерно на одном уровне. Однако ситуация изменилась в 2023 году, когда португалец подписал контракт с саудовским клубом «Ан-Наср». Сумма сделки составила рекордные 200 миллионов долларов в год. В июне 2025 года контракт был продлен на новых условиях, и теперь его стоимость оценивается более чем в 400 миллионов долларов.
Криштиану Роналду за свою карьеру стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Кроме того, португалец является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира. В 2025 году Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.