Власти ХМАО справились с проблемой, вызванной налоговой реформой

28 сентября 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО смогли справиться с последствиями федеральной налоговой реформы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти ХМАО справились с проблемой кассового разрыва, вызванного реформированием налогового законодательства и введением Единого налогового платежа. Об этом сообщила на заседании окружной думы и. о. директора департамента финансов Светлана Попкова. «В начале года действительно были проблемы. Мы опережающими темпами финансировали муниципалитеты по дотациям на выравнивание и дотациям на сбаланисированность, чтобы обеспечить выполнение расходных полномочий. Сейчас уже взаимодействие с ФНС выстроено и финансирование идет в стабильном порядке», — отметила Попкова. Ранее инсайдеры в муниципалитетах сообщали URA.RU о сложностях, возникших из-за реформы ФНС. По данным нескольких источников, из-за кассового разрыва администрации получали до 10-20% от предыдущего объема с финансирования. Ряд инсайдеров в мэриях и контрагенты заявляли о проблемах с оплатой муниципальных контрактов. Вопрос о кассовом разрыве на заседании Думы поднял лидер фракции ЛДПР Виктор Сысун.

Власти ХМАО справились с проблемой кассового разрыва, вызванного реформированием налогового законодательства и введением Единого налогового платежа. Об этом сообщила на заседании окружной думы и. о. директора департамента финансов Светлана Попкова. «В начале года действительно были проблемы. Мы опережающими темпами финансировали муниципалитеты по дотациям на выравнивание и дотациям на сбаланисированность, чтобы обеспечить выполнение расходных полномочий. Сейчас уже взаимодействие с ФНС выстроено и финансирование идет в стабильном порядке», — отметила Попкова. Ранее инсайдеры в муниципалитетах сообщали URA.RU о сложностях, возникших из-за реформы ФНС. По данным нескольких источников, из-за кассового разрыва администрации получали до 10-20% от предыдущего объема с финансирования. Ряд инсайдеров в мэриях и контрагенты заявляли о проблемах с оплатой муниципальных контрактов. Вопрос о кассовом разрыве на заседании Думы поднял лидер фракции ЛДПР Виктор Сысун.