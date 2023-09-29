Кремль объяснил встречу Путина с экс-командиром ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин регулярно встречается с добровольцами в зоне СВО, в том числе и с экс-бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Президент неоднократно разговаривал на эти темы. Он говорил, что все участники СВО, будь они кадровыми военными или добровольцами, в одинаковой степени должны пользоваться всеми социальными благами. На этой встрече президент обращал внимание на это. Работа проводится. Большое количество добровольцев, эту работу нужно организовывать.Эту работу нужно синхронизировать с Минобороны», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее днем Путин провел встречу с экс-главой штаба «Вагнера» Андреем Трошевым. На ней он, в частности, поручил уравнять гарантии солдат ВС РФ с экс-бойцами ЧВК, а также создать добровольческие подразделения. Песков уже отмечал, что Трошев пришел на встречу в качестве представителя Минобороны РФ.
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