Кремль объяснил встречу Путина с экс-командиром ЧВК «Вагнер»

Песков: Путин регулярно встречается с добровольцами в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, путин на экране
Дмитрий Песков объяснил, что президент регулярно встречается с добровольцами в зоне СВО Фото:
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Президент России Владимир Путин регулярно встречается с добровольцами в зоне СВО, в том числе и с экс-бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Президент неоднократно разговаривал на эти темы. Он говорил, что все участники СВО, будь они кадровыми военными или добровольцами, в одинаковой степени должны пользоваться всеми социальными благами. На этой встрече президент обращал внимание на это. Работа проводится. Большое количество добровольцев, эту работу нужно организовывать.Эту работу нужно синхронизировать с Минобороны», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее днем Путин провел встречу с экс-главой штаба «Вагнера» Андреем Трошевым. На ней он, в частности, поручил уравнять гарантии солдат ВС РФ с экс-бойцами ЧВК, а также создать добровольческие подразделения. Песков уже отмечал, что Трошев пришел на встречу в качестве представителя Минобороны РФ.

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Президент России Владимир Путин регулярно встречается с добровольцами в зоне СВО, в том числе и с экс-бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Президент неоднократно разговаривал на эти темы. Он говорил, что все участники СВО, будь они кадровыми военными или добровольцами, в одинаковой степени должны пользоваться всеми социальными благами. На этой встрече президент обращал внимание на это. Работа проводится. Большое количество добровольцев, эту работу нужно организовывать.Эту работу нужно синхронизировать с Минобороны», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее днем Путин провел встречу с экс-главой штаба «Вагнера» Андреем Трошевым. На ней он, в частности, поручил уравнять гарантии солдат ВС РФ с экс-бойцами ЧВК, а также создать добровольческие подразделения. Песков уже отмечал, что Трошев пришел на встречу в качестве представителя Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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