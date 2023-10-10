CNN: власти США бросили своих граждан в Палестине во время войны

10 октября 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Власти США отказали американцам в помощи в секторе Газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Американские власти решили не помогать своим гражданам, застрявшим в секторе Газа. Об этом рассказала уроженка США Лена Бесейсо. Жительница США во время разговора по американской горячей линии умоляла о помощи ей и ее дочерям в секторе Газа, однако женщина на линии заявила, что не может ничего сделать. «Она просто повторяла: «Извините, нас не уведомили о необходимости помочь вам, нам не предоставили никакой информации, которая могла бы вам помочь», — процитировала Лена Бесейсо женщину из службы поддержки. Ее слова передает издание CNN. Палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. После этого Иерусалим объявил войну Палестине и начал блокаду сектора Газа, сообщает RT. Недавно США подтвердили смерть нескольких американских граждан из-за вооруженного конфликта, передает «Царьград». При этом глава российского МИД Сергей Лавров заявлял о готовности РФ эвакуировать своих граждан из Израиля и Палестины.

Американские власти решили не помогать своим гражданам, застрявшим в секторе Газа. Об этом рассказала уроженка США Лена Бесейсо. Жительница США во время разговора по американской горячей линии умоляла о помощи ей и ее дочерям в секторе Газа, однако женщина на линии заявила, что не может ничего сделать. «Она просто повторяла: «Извините, нас не уведомили о необходимости помочь вам, нам не предоставили никакой информации, которая могла бы вам помочь», — процитировала Лена Бесейсо женщину из службы поддержки. Ее слова передает издание CNN. Палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. После этого Иерусалим объявил войну Палестине и начал блокаду сектора Газа, сообщает RT. Недавно США подтвердили смерть нескольких американских граждан из-за вооруженного конфликта, передает «Царьград». При этом глава российского МИД Сергей Лавров заявлял о готовности РФ эвакуировать своих граждан из Израиля и Палестины.