Бастрыкин взялся за дело свердловчан, которые боятся жить в доме 1935 года

11 октября 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Следственные органы СУ СКР по Свердловской области уже организовали проверку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить информацию о проживании жителей поселка Монетный (Свердловская область) в ветхом доме 1935 года постройки, который не был признан аварийным, из-за чего свердловчанам приходится самостоятельно ремонтировать здание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами СУ СК России по Свердловской области по данному факту организована проверка. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по региону Анатолию Надбитову представить доклад о ходе процессуальной проверки», — сказано в сообщении. По информации «Народного фронта Свердловской области», жители поселка Монетный несколько лет живут в страхе, что потолок или стены ветхого дома 1935 года постройки рухнут. Гражданам приходится самостоятельно укреплять кровлю, но аварийным жилье не признают. Сейчас в доме проживают четыре семьи, в том числе мужчина с ограниченными возможностями.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить информацию о проживании жителей поселка Монетный (Свердловская область) в ветхом доме 1935 года постройки, который не был признан аварийным, из-за чего свердловчанам приходится самостоятельно ремонтировать здание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами СУ СК России по Свердловской области по данному факту организована проверка. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по региону Анатолию Надбитову представить доклад о ходе процессуальной проверки», — сказано в сообщении. По информации «Народного фронта Свердловской области», жители поселка Монетный несколько лет живут в страхе, что потолок или стены ветхого дома 1935 года постройки рухнут. Гражданам приходится самостоятельно укреплять кровлю, но аварийным жилье не признают. Сейчас в доме проживают четыре семьи, в том числе мужчина с ограниченными возможностями.