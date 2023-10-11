Бастрыкин взялся за дело свердловчан, которые боятся жить в доме 1935 года

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить информацию о проживании жителей поселка Монетный (Свердловская область) в ветхом доме 1935 года постройки, который не был признан аварийным, из-за чего свердловчанам приходится самостоятельно ремонтировать здание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Следственными органами СУ СК России по Свердловской области по данному факту организована проверка. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по региону Анатолию Надбитову представить доклад о ходе процессуальной проверки», — сказано в сообщении.
По информации «Народного фронта Свердловской области», жители поселка Монетный несколько лет живут в страхе, что потолок или стены ветхого дома 1935 года постройки рухнут. Гражданам приходится самостоятельно укреплять кровлю, но аварийным жилье не признают. Сейчас в доме проживают четыре семьи, в том числе мужчина с ограниченными возможностями.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.