В израильской армии отрицают атаку дронов со стороны Ливана

Ни один дрон не вторгся в воздушное пространство Израиля со стороны севера, несмотря на объявленную воздушную тревогу. Ранее в соцсетях стремительно распространялась информация о том, что со стороны Ливана в сторону Израиля было запущено большое количество беспилотников. Официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари опроверг эти сообщения.
«На севере не было никаких инцидентов с безопасностью, оповещения были активированы по ошибке. Пока неясно, что стало причиной ошибки, ЦАХАЛ расследует инцидент», —
Ранее посольство Израиля в РФ сообщило, что Ливан устроил массированную атаку по городам, расположенным на севере Израиля. В посольстве страны отметили, что мирным жителям приказали спрятаться в убежищах.
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