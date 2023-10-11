В израильской армии отрицают атаку дронов со стороны Ливана

11 октября 2023 в 23:56 Размер текста - 17 +

Оповещения на севере Израиля об атаке дронов оказались ошибочными, заявил Хагари Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Ни один дрон не вторгся в воздушное пространство Израиля со стороны севера, несмотря на объявленную воздушную тревогу. Ранее в соцсетях стремительно распространялась информация о том, что со стороны Ливана в сторону Израиля было запущено большое количество беспилотников. Официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари опроверг эти сообщения. «На севере не было никаких инцидентов с безопасностью, оповещения были активированы по ошибке. Пока неясно, что стало причиной ошибки, ЦАХАЛ расследует инцидент», — передает слова Хагари The Jerusalem Post. Ранее посольство Израиля в РФ сообщило, что Ливан устроил массированную атаку по городам, расположенным на севере Израиля. В посольстве страны отметили, что мирным жителям приказали спрятаться в убежищах.

Ни один дрон не вторгся в воздушное пространство Израиля со стороны севера, несмотря на объявленную воздушную тревогу. Ранее в соцсетях стремительно распространялась информация о том, что со стороны Ливана в сторону Израиля было запущено большое количество беспилотников. Официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари опроверг эти сообщения. «На севере не было никаких инцидентов с безопасностью, оповещения были активированы по ошибке. Пока неясно, что стало причиной ошибки, ЦАХАЛ расследует инцидент», — передает слова Хагари The Jerusalem Post. Ранее посольство Израиля в РФ сообщило, что Ливан устроил массированную атаку по городам, расположенным на севере Израиля. В посольстве страны отметили, что мирным жителям приказали спрятаться в убежищах.