11 октября 2023

В израильской армии отрицают атаку дронов со стороны Ливана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Оповещения на севере Израиля об атаке дронов оказались ошибочными, заявил Хагари Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Ни один дрон не вторгся в воздушное пространство Израиля со стороны севера, несмотря на объявленную воздушную тревогу. Ранее в соцсетях стремительно распространялась информация о том, что со стороны Ливана в сторону Израиля было запущено большое количество беспилотников. Официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари опроверг эти сообщения.

«На севере не было никаких инцидентов с безопасностью, оповещения были активированы по ошибке. Пока неясно, что стало причиной ошибки, ЦАХАЛ расследует инцидент», — передает слова Хагари The Jerusalem Post.

Ранее посольство Израиля в РФ сообщило, что Ливан устроил массированную атаку по городам, расположенным на севере Израиля. В посольстве страны отметили, что мирным жителям приказали спрятаться в убежищах.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ни один дрон не вторгся в воздушное пространство Израиля со стороны севера, несмотря на объявленную воздушную тревогу. Ранее в соцсетях стремительно распространялась информация о том, что со стороны Ливана в сторону Израиля было запущено большое количество беспилотников. Официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари опроверг эти сообщения. «На севере не было никаких инцидентов с безопасностью, оповещения были активированы по ошибке. Пока неясно, что стало причиной ошибки, ЦАХАЛ расследует инцидент», — передает слова Хагари The Jerusalem Post. Ранее посольство Израиля в РФ сообщило, что Ливан устроил массированную атаку по городам, расположенным на севере Израиля. В посольстве страны отметили, что мирным жителям приказали спрятаться в убежищах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...