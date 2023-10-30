Свердловчане устроили драку из-за мешков с мусором

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Разное. Курган, мусорные баки, отходы, помойка
Инцидент случился в одном из ЖК в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге двое мужчин подрались из-за спора о том, о том, куда нужно выбрасывать мусор. Инцидент произошел в жилом комплексе «Просторы» в микрорайоне Уктус.

«Из-за работ застройщика мусоровоз не может проезжать к мусорокамере в доме на Водоемной, 72, поэтому ее перекрыли, организовав сбор мусора в соседнем доме. Жильцы не смотрят на объявления и продолжают скидывать мусор в камеру. Другие жильцы пытаются их на путь истинный наставить — в итоге дошло до драки уже. Управляющая компания при этом ничего не делает: мусор продолжает копиться, а соседи — ссориться», — сообщила очевидица агентству URA.RU.

Конфликт произошел 30 октября. На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина выбрасывает мешок с мусором в закрытую переполненную мусорокамеру. На это обратил внимание другой жилец — началась перепалка, перешедшая в драку. Мужчин пришлось разнимать прохожим.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую компанию ООО «Территория-атом», а также в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации заметки ответы получены не были.

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В Екатеринбурге двое мужчин подрались из-за спора о том, о том, куда нужно выбрасывать мусор. Инцидент произошел в жилом комплексе «Просторы» в микрорайоне Уктус. «Из-за работ застройщика мусоровоз не может проезжать к мусорокамере в доме на Водоемной, 72, поэтому ее перекрыли, организовав сбор мусора в соседнем доме. Жильцы не смотрят на объявления и продолжают скидывать мусор в камеру. Другие жильцы пытаются их на путь истинный наставить — в итоге дошло до драки уже. Управляющая компания при этом ничего не делает: мусор продолжает копиться, а соседи — ссориться», — сообщила очевидица агентству URA.RU. Конфликт произошел 30 октября. На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина выбрасывает мешок с мусором в закрытую переполненную мусорокамеру. На это обратил внимание другой жилец — началась перепалка, перешедшая в драку. Мужчин пришлось разнимать прохожим. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую компанию ООО «Территория-атом», а также в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации заметки ответы получены не были.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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