12 ноября 2023

Франция прекратит передачу Украине вооружений из своих арсеналов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, инструктор, полигон, всу, stock
Размер военной помощи Франции Украине достигает трех миллиардов евро, заявил Себастьен Лекорню Фото:
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Во Франции собираются отказаться от передачи Украине вооружений из своих арсеналов, чтобы заставить Киев покупать вооружение у французских предприятий за счет специально выделенных средств. Об этом рассказал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

«Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов», — заявил Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI.

Размер военной помощи Франции Украине достигает трех миллиардов евро, отмечает министра ВС Франции. По словам Лекорню, из бюджета Франции выделено 200 миллионов евро в фонд поддержки Украины. Эти средства Киев может направлять на покупку новых вооружений только у французских поставщиков. Министр ВС Франции отметил два главных направления помощи Парижа Киеву — обеспечение украинских военных средствами противовоздушной обороны и оборудованием для сухопутных войск.

Осенью Франция провела обучение семи тысяч украинских бойцов. Страна взяла на себя обязательство завершить обучение военнослужащих к концу года, но программа завершится осенью с опережением сроков. Речь идет о помощи Киеву в создании армии завтрашнего дня, пишет «Национальная служба новостей».

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Во Франции собираются отказаться от передачи Украине вооружений из своих арсеналов, чтобы заставить Киев покупать вооружение у французских предприятий за счет специально выделенных средств. Об этом рассказал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. «Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов», — заявил Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI. Размер военной помощи Франции Украине достигает трех миллиардов евро, отмечает министра ВС Франции. По словам Лекорню, из бюджета Франции выделено 200 миллионов евро в фонд поддержки Украины. Эти средства Киев может направлять на покупку новых вооружений только у французских поставщиков. Министр ВС Франции отметил два главных направления помощи Парижа Киеву — обеспечение украинских военных средствами противовоздушной обороны и оборудованием для сухопутных войск. Осенью Франция провела обучение семи тысяч украинских бойцов. Страна взяла на себя обязательство завершить обучение военнослужащих к концу года, но программа завершится осенью с опережением сроков. Речь идет о помощи Киеву в создании армии завтрашнего дня, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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