Франция прекратит передачу Украине вооружений из своих арсеналов

13 ноября 2023 в 04:52 Размер текста - 17 +

Размер военной помощи Франции Украине достигает трех миллиардов евро, заявил Себастьен Лекорню Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во Франции собираются отказаться от передачи Украине вооружений из своих арсеналов, чтобы заставить Киев покупать вооружение у французских предприятий за счет специально выделенных средств. Об этом рассказал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. «Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов», — заявил Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI . Размер военной помощи Франции Украине достигает трех миллиардов евро, отмечает министра ВС Франции. По словам Лекорню, из бюджета Франции выделено 200 миллионов евро в фонд поддержки Украины. Эти средства Киев может направлять на покупку новых вооружений только у французских поставщиков. Министр ВС Франции отметил два главных направления помощи Парижа Киеву — обеспечение украинских военных средствами противовоздушной обороны и оборудованием для сухопутных войск. Осенью Франция провела обучение семи тысяч украинских бойцов. Страна взяла на себя обязательство завершить обучение военнослужащих к концу года, но программа завершится осенью с опережением сроков. Речь идет о помощи Киеву в создании армии завтрашнего дня, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во Франции собираются отказаться от передачи Украине вооружений из своих арсеналов, чтобы заставить Киев покупать вооружение у французских предприятий за счет специально выделенных средств. Об этом рассказал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. «Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов», — заявил Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI. Размер военной помощи Франции Украине достигает трех миллиардов евро, отмечает министра ВС Франции. По словам Лекорню, из бюджета Франции выделено 200 миллионов евро в фонд поддержки Украины. Эти средства Киев может направлять на покупку новых вооружений только у французских поставщиков. Министр ВС Франции отметил два главных направления помощи Парижа Киеву — обеспечение украинских военных средствами противовоздушной обороны и оборудованием для сухопутных войск. Осенью Франция провела обучение семи тысяч украинских бойцов. Страна взяла на себя обязательство завершить обучение военнослужащих к концу года, но программа завершится осенью с опережением сроков. Речь идет о помощи Киеву в создании армии завтрашнего дня, пишет «Национальная служба новостей».