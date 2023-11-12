Франция прекратит передачу Украине вооружений из своих арсеналов

Во Франции собираются отказаться от передачи Украине вооружений из своих арсеналов, чтобы заставить Киев покупать вооружение у французских предприятий за счет специально выделенных средств. Об этом рассказал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
«Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов», — заявил Себастьен Лекорню в эфире телеканала
Размер военной помощи Франции Украине достигает трех миллиардов евро, отмечает министра ВС Франции. По словам Лекорню, из бюджета Франции выделено 200 миллионов евро в фонд поддержки Украины. Эти средства Киев может направлять на покупку новых вооружений только у французских поставщиков. Министр ВС Франции отметил два главных направления помощи Парижа Киеву — обеспечение украинских военных средствами противовоздушной обороны и оборудованием для сухопутных войск.
Осенью Франция провела обучение семи тысяч украинских бойцов. Страна взяла на себя обязательство завершить обучение военнослужащих к концу года, но программа завершится осенью с опережением сроков. Речь идет о помощи Киеву в создании армии завтрашнего дня, пишет «Национальная служба новостей».
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