В Челябинском правительстве ликвидируют молодежную структуру

14 ноября 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер подписал постановление о ликвидации ГБУ «Молодежный ресурсный центр» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о ликвидации Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Молодежный ресурсный центр». Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 14 ноября. «Ликвидировать в установленном законодательством порядке Государственное бюджетное учреждение „Молодежный ресурсный центр“. Определить главное управление молодежной политики Челябинской области ответственным за осуществление ликвидационных процедур», — говорится в документе. ГБУ «Молодежный ресурсный центр» является подведомственным ГУ молодежной политики региона. Оно было создано в конце 90-х годов и до 2021 года оно подчинялось областному министерству образования. ГБУ проводило тендеры на оказание услуг по проведению мероприятий для молодежи. О причинах ликвидации пока не сообщается.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о ликвидации Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Молодежный ресурсный центр». Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 14 ноября. «Ликвидировать в установленном законодательством порядке Государственное бюджетное учреждение „Молодежный ресурсный центр“. Определить главное управление молодежной политики Челябинской области ответственным за осуществление ликвидационных процедур», — говорится в документе. ГБУ «Молодежный ресурсный центр» является подведомственным ГУ молодежной политики региона. Оно было создано в конце 90-х годов и до 2021 года оно подчинялось областному министерству образования. ГБУ проводило тендеры на оказание услуг по проведению мероприятий для молодежи. О причинах ликвидации пока не сообщается.