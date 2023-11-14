В Челябинском правительстве ликвидируют молодежную структуру

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о ликвидации Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Молодежный ресурсный центр». Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 14 ноября.
«Ликвидировать в установленном законодательством порядке Государственное бюджетное учреждение „Молодежный ресурсный центр“. Определить главное управление молодежной политики Челябинской области ответственным за осуществление ликвидационных процедур», — говорится в документе.
ГБУ «Молодежный ресурсный центр» является подведомственным ГУ молодежной политики региона. Оно было создано в конце 90-х годов и до 2021 года оно подчинялось областному министерству образования. ГБУ проводило тендеры на оказание услуг по проведению мероприятий для молодежи. О причинах ликвидации пока не сообщается.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.