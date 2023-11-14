В Челябинском правительстве ликвидируют молодежную структуру

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Русский экономический форум с участием Игоря Левитина. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер подписал постановление о ликвидации ГБУ «Молодежный ресурсный центр» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о ликвидации Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Молодежный ресурсный центр». Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 14 ноября.

«Ликвидировать в установленном законодательством порядке Государственное бюджетное учреждение „Молодежный ресурсный центр“. Определить главное управление молодежной политики Челябинской области ответственным за осуществление ликвидационных процедур», — говорится в документе.

ГБУ «Молодежный ресурсный центр» является подведомственным ГУ молодежной политики региона. Оно было создано в конце 90-х годов и до 2021 года оно подчинялось областному министерству образования. ГБУ проводило тендеры на оказание услуг по проведению мероприятий для молодежи. О причинах ликвидации пока не сообщается.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о ликвидации Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Молодежный ресурсный центр». Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 14 ноября. «Ликвидировать в установленном законодательством порядке Государственное бюджетное учреждение „Молодежный ресурсный центр“. Определить главное управление молодежной политики Челябинской области ответственным за осуществление ликвидационных процедур», — говорится в документе. ГБУ «Молодежный ресурсный центр» является подведомственным ГУ молодежной политики региона. Оно было создано в конце 90-х годов и до 2021 года оно подчинялось областному министерству образования. ГБУ проводило тендеры на оказание услуг по проведению мероприятий для молодежи. О причинах ликвидации пока не сообщается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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