Песню про Екатеринбург презентовали 18 ноября
Городская администрация оказалась не причастна к созданию нового гимна Екатеринбурга. Ранее его представил ректор Уральского архитектурно-художественного университета Александр Долгов.
«Это была общественная инициатива», — заявили URA.RU в мэрии Екатеринбурга. Песню Долгов представил в исторический день рождения города, 18 ноября. Клип показали на телеканале «Союз», а о его создании позже рассказала Екатеринбургская епархия.
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