20 ноября 2023

Мэрия открестилась от нового гимна Екатеринбурга ректора УрГАХУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, вечерний город, вечерний екатеринбург
Песню про Екатеринбург презентовали 18 ноября Фото:

Городская администрация оказалась не причастна к созданию нового гимна Екатеринбурга. Ранее его представил ректор Уральского архитектурно-художественного университета Александр Долгов.

«Это была общественная инициатива», — заявили URA.RU в мэрии Екатеринбурга. Песню Долгов представил в исторический день рождения города, 18 ноября. Клип показали на телеканале «Союз», а о его создании позже рассказала Екатеринбургская епархия.

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Городская администрация оказалась не причастна к созданию нового гимна Екатеринбурга. Ранее его представил ректор Уральского архитектурно-художественного университета Александр Долгов. «Это была общественная инициатива», — заявили URA.RU в мэрии Екатеринбурга. Песню Долгов представил в исторический день рождения города, 18 ноября. Клип показали на телеканале «Союз», а о его создании позже рассказала Екатеринбургская епархия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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