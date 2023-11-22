Президент Аргентины Милей позвал Зеленского на конференцию по СВО

23 ноября 2023 в 00:14 Размер текста - 17 +

Власти Аргентины пригласили Зеленского на мирную конференцию по Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Избранный президент Аргентины Хавьер Милей позвал президента Украины Владимира Зеленского принять участие в конференции, посвященной урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила советник Милея по внешней политики Диана Мондино. «Они организовывают мирную конференцию в Латинской Америке и Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет уместно», — сказала Мондино журналистам. Ее слова передает ТАСС. Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины. Позже он заявил, что будет работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее. Он пообещал «радикальные изменения», чтобы наладить ситуацию в своей стране, передает MK.RU.

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей позвал президента Украины Владимира Зеленского принять участие в конференции, посвященной урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила советник Милея по внешней политики Диана Мондино. «Они организовывают мирную конференцию в Латинской Америке и Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет уместно», — сказала Мондино журналистам. Ее слова передает ТАСС. Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины. Позже он заявил, что будет работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее. Он пообещал «радикальные изменения», чтобы наладить ситуацию в своей стране, передает MK.RU.