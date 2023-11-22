Екатеринбуржцы массово скупают билеты на премьеру итальянской комедии. Фото

В Екатеринбурге готовятся к премьере итальянской комедии «Босяки во фраках»

23 ноября 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Первая премьера «Босяки во фраках» пройдет в Театре драмы 29 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбуржцы начали активно покупать билеты на новую постановку по пьесе Эдуардо Скарпетты «Босяки во фраках». Ее представят только в новогодние праздники, но зрителям уже советуют вспоминать хиты итальянской эстрады. Об этом URA.RU рассказали представители Свердловского театра драмы. «Режиссер и хореограф спектакля Николай Реутов задумал свой спектакль динамичным, ярким, праздничным, насыщенным танцами и музыкой. Не обойдется без всеми любимой итальянской эстрады, которая всегда была близка сердцу российского зрителя. Какие именно хиты прозвучат со сцены, пока не известно. Остается только гадать и вспоминать любимые песни Аль Бано и Ромины Пауэр, Тото Кутуньо или Андриано Челентано», — пояснили в пресс-службе театра Сюжет будет крутиться вокруг молодого маркиз, который мечтает жениться на юной балерине, несмотря на запрет собственного отца. Чтобы осуществить свой план, мужчина нанимает себе «новую родню» из двух бедных семейств. Художником-постановщиком спектакля выступил заслуженный деятель искусств РФ, лауреат «Золотой маски» Владимир Кравцев, художником по костюмам — Наталья Дружкова, художником по свету — Тарас Михалевский. Играть в спектакле будет 16 артистов театра, в числе которых Константин Шавкунов, Евгения Смаженко, Юлия Костина, Алексей Агапов, Симак Сндеян, Анна Минцева, Ильдар Гарифуллин и другие. Артисты уже начали готовиться к декабрьской премьере Фото предоставлено Театром драмы Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцы начали активно покупать билеты на новую постановку по пьесе Эдуардо Скарпетты «Босяки во фраках». Ее представят только в новогодние праздники, но зрителям уже советуют вспоминать хиты итальянской эстрады. Об этом URA.RU рассказали представители Свердловского театра драмы. «Режиссер и хореограф спектакля Николай Реутов задумал свой спектакль динамичным, ярким, праздничным, насыщенным танцами и музыкой. Не обойдется без всеми любимой итальянской эстрады, которая всегда была близка сердцу российского зрителя. Какие именно хиты прозвучат со сцены, пока не известно. Остается только гадать и вспоминать любимые песни Аль Бано и Ромины Пауэр, Тото Кутуньо или Андриано Челентано», — пояснили в пресс-службе театра Сюжет будет крутиться вокруг молодого маркиз, который мечтает жениться на юной балерине, несмотря на запрет собственного отца. Чтобы осуществить свой план, мужчина нанимает себе «новую родню» из двух бедных семейств. Художником-постановщиком спектакля выступил заслуженный деятель искусств РФ, лауреат «Золотой маски» Владимир Кравцев, художником по костюмам — Наталья Дружкова, художником по свету — Тарас Михалевский. Играть в спектакле будет 16 артистов театра, в числе которых Константин Шавкунов, Евгения Смаженко, Юлия Костина, Алексей Агапов, Симак Сндеян, Анна Минцева, Ильдар Гарифуллин и другие.